Das wird beim Street Food Markt auf Zollverein geboten

Essen-Stoppenberg. Foodtrucks rollen am Wochenende zur Essener Zeche Zollverein. Die Food Lovers wollen Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit bieten.

Seit acht Jahre bringen die Food Lovers hungrige Menschen beim Street Food Markt zusammen, um gemeinsam zu schlemmen. Am Wochenende, 21. bis 23. April, sind Interessierte auf das Gelände der Zeche Zollverein an der Gelsenkirchener Straße eingeladen. „Insgesamt werden an 31 Ständen verschiedenste internationale Köstlichkeiten vor den Augen der Gäste in Food Trucks und Zelten zubereitet, sagt Veranstalter Max Sollmann.

Eintritt für Street Food Markt auf Zollverein kostenlos

Von Burgern, Flammlachs, Empanadas und indonesischen Satespießen, bis hin zu vegetarischen und veganen Spezialitäten sowie süßen Snacks aus aller Welt, soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Wir legen Wert auf eine hohe Qualität der Food-Kreationen, sowie auf Regionalität und Nachhaltigkeit der Produkte“, so Sollmann, der das Konzept 2014 in San Francisco gesehen hatte und in Deutschland umsetzte.

Ein DJ soll parallel für den entsprechenden Wochenendsound sorgen und das historische Ambiente abrunden. Um auch junge Gäste glücklich zu machen, wird am Samstag und Sonntag auch Kinderschminken angeboten. Der Eintritt ist kostenlos und die Preise des kulinarischen Angebots liegen bei 6 bis 12 Euro pro Gericht.

Öffnungszeiten: Freitag (21.4.): 17 bis 22 Uhr, Samstag (22.4.): 12 bis 22 Uhr, Sonntag (23.4.): 12 bis 19 Uhr. Der nächste Termin ist vom 13. bis 15. Oktober. Weitere Infos auf www.foodlovers-streetfood.de

