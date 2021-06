Das „Stadion Essen“ an der Hafenstraße in Bergeborbeck wurde in den Jahren 2011 und 2012 gebaut. Es ersetzte das traditionsreiche Georg-Melches-Stadion, Spielstätte von Rot-Weiss Essen. Die Baukosten für das neue Stadion beliefen sich auf rund 50 Millionen Euro. Das Stadion bietet 20.000 Zuschauer Platz und könnte bis auf eine Kapazität von 45.000 Zuschauern ausgebaut werden.

