Das Ruhrgebiet ganz in Blau: Ausstellung auf Zollverein

Essen-Stoppenberg. Gasometer, Halden, Kokereien und Schornsteine: Künstler Reinhard Wieczorek stellt seine Werke auf der Essener Zeche Zollverein aus. Ein Besuch.

Grüne Landschaften kennt jeder, Reinhard Wieczorek malt sie meistens in Blau: authentisch-regionale Szenerien mit dem Gasometer, Halden, Kokereien und Schornsteinen. Rund 40 seiner Werke aus zwei Jahrzehnten stellt der 70-Jährige noch bis zum 18. Juni auf Zollverein aus. In der Arka-Kulturwerkstatt auf Zollverein in Halle 12 steht der Bottroper Künstler interessierten Gästen Rede und Antwort.

Als „Malerfürst“ habe ihn ein Professor an der Kunstakademie Düsseldorf (Studium 1973-1981) bezeichnet, weil Wieczorek stets mit Arbeitseifer glänzte. Der Bottroper Künstler nahm den Namen an und verwendete ihn selbst-ironisch auf seiner Homepage (www.malerfuerst.com). Fürst hin oder her – Landschaften sind Wieczoreks Ding. Stadtansichten, die jeder kennt, zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Wie im Vorbeifahren oder Überfliegen hält er markante Orte mit schnellen Pinselstrichen in Acryl auf großen Leinwänden fest. Oder in vielteiligen Panoramen. Acht von 24 Bildern zeigen die über eine Ecke im Saal gehängten Ansichten von Halde Haniel in Bottrop, Grenze Oberhausen.

Blautöne dominieren bei Werken von Reinhard Wieczorek

Oft starte er seine in mehreren gemalten oder geschütteten Farbschichten angelegten Motive nach Vorlagen, etwa von Fotos und beginne sehr genau. Im Laufe der Arbeit entferne er sich mehr und mehr, male aus der Erinnerung heraus, so der Künstler.

Leuchtende Rot- und Grüntöne und immer ein gute Portion Blau – sei es als Himmel, Emscher-, beziehungsweise Rheinwasser – dominieren bei vielen der im Welterbe gezeigten und zum Verkauf stehenden Werke. Auch wenn Landschaften mit Autobahnen, Schornsteinen und aufgeschütteten Bergen derzeit sein Hauptthema sind, ist Wieczoreks Bandbreite größer. Einen gigantischen Elefanten malte der einstige Meisterschüler von Karl Bobeck in seiner Stipendienzeit in Zeche Carl in Essen. In seiner Heimatstadt Bottrop wurde Wiezcorek 1997 mit dem städtischen Kulturpreis geehrt.

Die Einzelausstellung „Landschaften“ von Reinhard Wieczorek“ ist bis zum 18. Juni in der Halle 12, Welterbe Zollverein XII, Gelsenkirchener Straße 181 zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag, Samstag und Sonntag: 14 bis 16 Uhr. Der Künstler ist an allen Sonntagen anwesend. Kontakt: 306140, E-Mail: arka.essen@vodafone.de.

