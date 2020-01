Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Programm zum Jubiläum

Unter dem Motto „Alle Bilder sind noch da“ lässt Lichtkünstler Wolfram Lenssen die Erinnerungen an die Kulturhauptstadt noch einmal aufleuchten in seiner Inszenierung aus Architekturprojektion, Videomapping, Licht- und Klang, die das Zollverein-Gelände vom 10. bis 25. Januar jeweils nach Einbruch der Dunkelheit in eine Märchenwelt verwandelt.

Lenssens Inszenierung ist nur ein Highlight der Jubiläums-Feierlichkeiten, die am 11. und 12. Januar bei freiem Eintritt ihr Publikum suchen. Am Samstag läuft das Museumsfest von 10 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag lädt das Ruhr Museum von 10 bis 18 Uhr zum Familienfest. Am Samstag, 18 Uhr wird der 2,5-millionste Besucher geehrt, am Sonntag, 15 Uhr, gibt sich die WDR-Maus die Ehre im Ruhr Museum. Dazu erwarten das Publikum Ritter Rost und Hexe Kleinlaut (Sonntag, Halle 5). Stoppok macht Musik, Atemgold 09 tutet auf der Rolltreppe, und der Chapeau Club sorgt für Halligalli im Museum.

Den „Blick zurück nach vorn“ wagt im Anschluss der Salon 2030. In der Zollverein-Halle 5 gibt es bis zum 25. Januar Debatten, Dialoge und Musik. Alle Termine: www.zollverein.de/kalender/zehn-nach-zehn