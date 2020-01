Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Musikprogramm für Februar steht bereits

Die Gaststätte Uhlenkrug, Am Uhlenkrug 40, hat sonntags (außer bei Heimspielen des ETB Schwarz-Weiß Essen) und montags Ruhetag. Die Dienstagskonzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr, die Gaststätte inklusive Küche öffnet um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Dienstag, 28. Januar, sind die Rosmaity Brothers mit Rock’n’Roll und Boogie Woogie zu Gast. Weiter geht es am 4. Februar mit „Migenda living Musik“ mit Country, Folk, Blues, Rock und Pop. Am 11. Februar spielen die „Fellows“ Oldies von Elvis, Roy Orbison, Cliff Richard und anderen. Am 18. Februar gibt es Blues mit „The Bluesanovas“ aus Münster und am 25. Februar kommen „The Starfighters & Friends“. Die Band um Jimmy Stöckius spielt bekannte Oldies.