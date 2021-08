Das können Besucher des Essener Grugaparks im August erleben

Essen-Rüttenscheid. Theater, Musik und Kindertheater: Die Corona-Situation erlaubt im Essener Grugapark wieder Programm. Die Termine im Einzelnen.

Theater, Musik, Comedy und Familienprogramm – der Grugapark Essen wird im August zur Kulisse für Märchenfiguren, Konzerte und Picknick-Pausen.

Stratmanns bietet Comedy und Musik

Der Musiker Johannes Groß ist am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr zu Gast – und hat für sein Programm „Freunde, das Leben ist lebenswert“ die Sopranistin Bianca Tognocchi gewinnen können. Erklingen werden Melodien und Arien aus der Welt der italienischen Oper und Operette. Karten zum Preis von 10 Euro (mit Dauerkarte 5 Euro) sind im Infocenter an der Orangerie erhältlich.

Als Teil des Essener Kultur-Sommers macht sich das Stratmanns aus der Innenstadt auf in den Musikpavillon und bietet Comedy und Musik. Die Termine im Einzelnen: Mittwoch, 11. August: Mädelsabend, Donnerstag, 12. und Samstag, 14. August: Doktor Stratmann – Dat Schönste zum 25., Freitag, 13. August: The Rocking Ruhris – Welcome Elvis, Sonntag, 15. August: Hennes Bender – Ich hab nur zwei Hände, Dienstag, 17. August: Réne Steinberg und Doc Esser – Lachen ist die beste Medizin, Mittwoch, 18. August: basta – Eure liebsten Lieder. Tickets unter unter www.stratmanns.de.

Kultur auf der Decke mit Unterhaltung, Rotwein und Knabbereien

Kultur an überraschenden Orten bietet der Grugapark bei „Kultur auf der Decke“ am Donnerstag, 12. August. Die singenden Vorleser, die die Gäste um sich herum auf Picknickdecken unterhalten, sind der Autor Sigi Domke und die Schauspielerin Veronika Maruhn. Das Picknickdecken-Bündel enthält Rotwein und eine Knabberei. Interessierte können sich unter theaterzebula@gmx.de anmelden und erfahren dabei den Ort der Veranstaltung. Die Anmeldung ist bis auf den Parkeintritt kostenfrei.

Ende August feiert der Chapeau Club die Premiere seines Stücks „Das goldene Vlies“ - eine magische performative Wanderung. Während des geführten Spazierganges vorbei an 14 Spielstationen trifft die Gruppe auf Gestalten der griechischen Mythologie, mit dem Ziel das goldene Vlies zu finden. Es müssen Rätsel gelöst, Hinweise gefunden und Aktionen ausgeführt werden. Der Chapeau Club spielt am Samstag, 28. August, um 17 Uhr und am Mittwoch, 29. September, um 13 und 17 Uhr. Das Ticket ist im Eintrittspreis zum Grugapark enthalten – Anmeldungen sind möglich unter tickets@chapeauclub.de.

Kindertheater im Pavillon

Unterhaltung für die Jüngsten findet samstags und sonntags um 15 Uhr im Kindertheaterpavillon statt. Der Eintritt ist bis auf den Eintritt zum Park frei – allerdings muss in der Woche vor der Veranstaltung unter 88-83106 reserviert werden. Die Termine: Samstag, 7. August: Theater Marmelock – Als der Tiger einmal ein Bär sein wollte, Sonntag, 8. August: Theater Marmelock – Potzblitz – eine Wetterhexe dreht auf, Samstag, 14. August: Theater Daisy Blau – Rapunzel, Sonntag, 15. August: Theater Zebula – Meerjungfrau.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen