Das Jubiläumsjahr wird ausgiebig gefeiert

Zum Auftakt gibt es den Tag des Handballs in der Raumerhalle (12. Januar). Nach Spielen verschiedener Jugendmannschaften sowie des Damenteams bildet die Partie der Bezirksliga-Herren des SC Phönix gegen den Zweitligisten Tusem den Schluss- und Höhepunkt. Ein Euro pro Eintrittskarte geht an die „Aktion Lichtblicke“.Am 6. Juni steuern die Fußballer mit Turnieren – von den Bambini bis zu den Senioren – auf der Helmut-Rahn-Sportanlage Teil eins ihres sportlichen Beitrags bei. Einen Tag später gibt sich Rot-Weiss Essen auf der Helmut-Rahn-Sportanlage die Ehre zu einem freundschaftlichen Vergleich. Weitere sportliche Höhepunkte sind das Turnierwochenende im Beachhandvolleyball (20./21. Juni) im Seaside Beach und das Beachvolleyball-Turnier im Revierpark Nienhausen (16. August). Beim Festakt und Sponsorenfeier (1. Februar) und der Party „100 Jahre SC Phönix“ (29. Februar) bleibt man unter sich. Die „Phönix Musiknacht“ im Pfarrzentrum St. Elisabeth (10. Oktober) ist offen für jedermann. Kartenwünsche an: hauptvorstand@sc-phoenix-essen-hauptverein.de