Das ist Essen-Rüttenscheid: Events, Gastronomie, Geschichte

Mitten im Herzen von Essen liegt der pulsierende Stadtteil Rüttenscheid. Mit seinen vielen Bars, Cafés und Restaurants sowie inhabergeführten Geschäften ist er bei jungen wie älteren Menschen gleichermaßen beliebt. Das Herzstück bildet die Rüttenscheider Straße, die Rüttenscheid mit dem Südviertel und Bredeney verbindet. Grüne Lunge des Stadtteils – und weit darüber hinaus – ist der Grugapark. Die direkt daneben gelegene Messe lockt jedes Jahr circa 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Essen. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Stadtteil Rüttenscheid zusammengefasst.

Bevölkerung

In Rüttenscheid leben nach Angaben der Stadt 30.107 Menschen (Stand: 31.12.2022). Darunter sind 3747 unter 18-jährige Menschen, 13.031 18- bis 44-Jährige, 7186 45- bis 64-Jährige und 6143 Menschen, die 65 oder älter sind. 52,6 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Rüttenscheids sind Frauen, 47,4 sind Männer. 4016 Rüttenscheiderinnen und Rüttenscheider haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das entspricht einem Ausländeranteil von 13,3 Prozent. Die Anzahl der Doppelstaatlerinnen und Doppelstaatler liegt bei 2498.

Rüttenscheid ist sowohl attraktiv für Menschen aus anderen Städten als auch für jene, die innerhalb von Essen umziehen. So kamen laut Stadt im Jahr 2021 insgesamt 2053 Menschen von außerhalb und 2062 Menschen aus Essen in den Stadtteil. Die Zahl derer, die aus Rüttenscheid wegzogen, war geringer, sodass auf dem Wanderungssaldo ein Plus von 650 Neu-Rüttenscheidern zu verzeichnen war.

An der Rüttenscheider Straße reihen sich Einzelhändler und Gastronomen aneinander. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Geschichte

Rüttenscheid wurde erstmalig im 10. Jahrhundert, genauer, im Jahr 970 urkundlich erwähnt. Der heutige Name des Stadtteils geht auf den mittelalterlichen Begriff „Riudenscethe“ zurück. Ursprung ist wohl das auf Altsächsisch „hriudi“ genannte Riedgras, also Schilf. Bis 1905 war Rüttenscheid nur eine Landgemeinde und durfte damit beispielsweise keinen eigenen Wochenmarkt ausrichten. 1905 wurde es nach Essen eingemeindet.

Das älteste Haus Rüttenscheids ist das „romanische Haus“ im Grugapark. Erweiterungsarbeiten anlässlich der Bundesgartenschau brachten einen romanischen Wohnturm aus dem 12. Jahrhundert zu Tage, der als Teil eines Bauernhauses rund 800 Jahre überdauerte. Der Turm diente ursprünglich sehr wahrscheinlich als Dienstmannensitz der Herren von Rüttenscheid zur Sicherung des Gebietes der Fürstäbte von Werden und zählt zu den seltenen frühmittelalterlichen Profanbauten dieser Region.

Ein Stadtquartier mit gutbürgerlichem Zuschnitt: Der Rüttenscheider Stern um 1910 auf einer alten kolorierten Postkarte. Foto: IGR

Vom 14. bis 16. Jahrhundert wurde in Rüttenscheid Silber und Blei abgebaut. Viele erinnern sich noch an die Gaststätte Silberkuhlshof an der Lührmannstraße, deren Name davon zeugte. Das älteste noch nahezu im Originalzustand erhaltene Gebäude des Stadtteils entstand im 15. Jahrhundert: 1442 wurde die Siechenhauskapelle zur geistlichen Betreuung von Aussätzigen und Leprakranken gebaut, die neben der Kapelle in einem Siechenhaus lebten. Wegen der Ansteckungsgefahr wurden im Mittelalter vor allem Leprakranke gezwungen, weit vor den Toren der Städte zu siedeln – hier mehrere Kilometer entfernt von den Mauern der Stadt Essen an der alten Landstraße nach Werden, der heutigen Rüttenscheider und Bredeneyer Straße.

Die Gewerkschaft Langenbrahm, einer der ältesten Grubenbetriebe des Ruhrgebietes, wurde 1772 in Rüttenscheid zum Anthrazitkohleabbau gegründet. Der Fürstabt von Werden hatte den Kohleabbau damals gestattet. Bis 1966 war der Schacht im Betrieb.

Seit der Napoleon-Ära gehörte Rüttenscheid zur Bürgermeisterei Altenessen, nach der Teilung Altenessens am 1. Januar 1874 zu Stoppenberg und ab 1884 gemeinsam mit Heisingen zu Rellinghausen. 1900 erhielt Rüttenscheid dann endlich eine eigene Bürgermeisterei im Rahmen des Landkreises Essen. Allerdings nur für fünf Jahre, bis zur Eingemeindung nach Essen, die vom Essener Oberbürgermeister Erich Zweigert intensiv betrieben wurde, weil er in Rüttenscheid hohes Entwicklungspotenzial für die Stadt Essen sah. Erster und einziger Rüttenscheider Bürgermeister war Friedrich Wilhelm Hild.

Postkarte der Siedlung Altenhof, die Krupp-Arbeitern im Ruhestand vorbehalten war, um 1910.

Rüttenscheid hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Zuschnitt als gutbürgerliches Wohngebiet, ohne mit dem „reichen“ Bredeney konkurrieren zu können. Obwohl es Industrie gab – etwa die Zeche Langenbrahm und einzelne Ziegeleien – galt Rüttenscheid vor allem zum Süden hin als landschaftlich bevorzugte Gegend innerhalb Essens. Die Firma Krupp gründete nicht ohne Grund hier die Siedlung Altenhof als Refugium für alte und auch kranke Kruppianer. Zusätzlich unterhielt das Unternehmen hier ein Erholungsheim und das Arnoldhaus, ein Entbindungsheim für schwangere Frauen. Der ältere Rüttenscheider Teil der Siedlung ist nur noch in Restbeständen erhalten, auf Teilen des Altenhofs entstand das Alfried-Krupp-Krankenhaus.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Rüttenscheid schwer durch Bombardierungen getroffen und gehörte neben dem Stadtkern und Holsterhausen zu den am stärksten zerstörten Stadtteilen in Essen.

Schulen

Mit der Andreasschule, der Sternschule und der Käthe-Kollwitz-Schule gibt es in Rüttenscheid drei Grundschulen. Die weiterführenden Schulen im Stadtteil sind das Helmholtz-Gymnasium, das Maria-Wächtler-Gymnasium und die Bertha-von-Suttner-Realschule.

ÖPNV

Rüttenscheid verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. An der zentrale Haltestelle Rüttenscheider Stern fahren die U-Bahn U11, die Straßenbahnen 101, 106, 107 und 108 und die Busse NE8 sowie NE13. An der Martinstraße kann man neben der U11 und den Straßenbahnen 107 und 108 in viele Busse steigen. Die Linien 142, 160, 161, NE8, NE13 und NE14 fahren von hier ab.

Auch bis zu den nahe gelegenen Bahnhöfen, dem Essener Hauptbahnhof (S-Bahn S6; U-Bahn U11; Straßenbahn 101, 106, 107, 108; Bus NE8, NE13) und dem Bahnhof Essen-Süd (S-Bahn S6; Straßenbahn 105) ist es nicht weit.

Events

Die Genussmeile „Rü… Genuss pur“ lockt regelmäßig viele Besucherinnen und Besucher auf den Messeparkplatz P2 in Essen-Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Der Veranstaltungskalender in Rüttenscheid ist prall gefüllt. Traditionelle Events ziehen auch über die Stadtteilgrenzen hinaus eine Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern an. Dazu gehören zum Beispiel die Oldtimer-Rallye Tour de Rü, die Gourmetmeile „Rü… Genuss pur“ und die Rüttenscheider Musiknacht. In der Adventszeit findet jährlich der Wintermarkt am Rüttenscheider Stern statt. Das Rü-Oktoberfest ist zwar schon vor einiger Zeit an den Flughafen Essen-Mülheim verlegt worden, gilt vielen aber noch als Rüttenscheider Veranstaltung.

Auch Veranstaltungen im Grugapark wie das Parkleuchten und das Park-Fest locken regelmäßig viele Menschen nach Rüttenscheid. Das Rü-Fest, eine der beliebtesten Veranstaltungen im Stadtteil, wird hingegen aller Voraussicht nach nicht mehr stattfinden. Die Interessengemeinschaft Rüttenscheid hatte zuletzt erklärt, die Organisation wegen personeller Engpässe und und immer strengerer behördlicher Auflagen nicht mehr stemmen zu können.

Gastronomie

Rund 140 Gastronomiebetriebe gibt es nach Angaben der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) entlang der Rüttenscheider Straße. Auch in den Nebenstraßen findet man einige Lokale. Das Branchenbuch der IGR listet 178 Gastronomen mit verschiedenen Ausrichtungen und Länderküchen. (Stand 10.2.2023). Zum gastronomischen Angebot gehören zum Beispiel Cafés wie Emilia, Miamamia und Zucca, asiatische Restaurants wie Gao und Luck in a Cup, das syrische Restaurant Foodlogie und Imbisse wie Habeez. Auch Clubs wie Club diese, 19 Down und Lucy sind in Rüttenscheid heimisch.

Die Kneipenkultur des Stadtteils prägen alteingesessene Gaststätten wie die Ampütte, der Brenner und die Eule. In Rüttenscheid sind zudem das Sterne-Restaurant Schote von TV-Koch Nelson Müller sowie sein Bistro Müller’s ansässig.

Einzelhandel

Rund 290 Geschäfte umfasst das Branchenbuch der Interessengemeinschaft Rüttenscheid. Die Besonderheit liegt darin, dass es viele der Läden inhabergeführt sind.

Kultur

Rüttenscheid ist Heimat einer florierenden Kulturszene. Neben der Grugahalle, in der regelmäßig große Veranstaltungen stattfinden, gibt es eine ganze Reihe kleiner Theater. Dazu gehören das Katakomben-Theater, die Rü-Bühne, das Theater Sago und das Theater Courage. Darüber hinaus findet man in Rüttenscheid das Deutsch-Französische Kulturzentrum mit der Französischen Bibliothek.

Freizeit und Erholung

Wer ein paar Bahnen schwimmen möchte, hat dazu im Rüttenscheider Schwimmzentrum die Gelegenheit. Foto: Joel Klaas / FUNKE / Foto Services

Wer schwimmen gehen möchte, kann im Sommer das Grugabad und ganzjährig das Rüttenscheider Schwimmzentrum besuchen. Erholen kann man sich in den verschiedenen Saunen der Grugaparktherme – oder bei einem Spaziergang durch den Grugapark. Das Bürgerzentrum Villa Rü bietet eine große Auswahl an Veranstaltungen und Kursen. Hier gibt es außerdem ein Elterncafé.

Verkaufsoffene Sonntage

Die verkaufsoffenen Sonntage sind in Rüttenscheid im ersten Halbjahr 2023 am 16. April (Techno Classica) und am 18. Juni (Rüttenscheider Kunstmeile).

Sportvereine

Rüttenscheid beherbergt mehrere Sportvereine. Dazu gehören der Turn- und Sportverein Essen-Rüttenscheid e.V. am Dohmanns Kamp 17, VfL Sportfreunde 07 Essen e.V. an der Veronikastraße 30, der Essener Leichtathletik Verein e.V. an der Paulinenstraße 70 und der Rehabilitationssport Essen e.V. an der Witteringstraße 18.

