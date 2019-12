Das DRK in Essen

Das Deutsche Rote Kreuz in Essen zählt nach eigenen Angaben rund 10.000 Mitglieder. Mit deren Mitgliedsbeiträgen finanziert der soziale Träger seine Ehrenamtsarbeit. Etwa 500 Ehrenamtliche sind für das DRK tätig. Beim Kreisverband selbst sind 620 Mitarbeiter angestellt, die in der Pflege, beim Rettungsdienst oder in der Sozialarbeit eingesetzt sind.

Das Deutsche Rote Kreuz Essen steckte in der jüngeren Vergangenheit in einer tiefen Führungskrise. Zwischen 2008 und 2014 gab es beim Verband vier Geschäftsführer. Zuletzt wurde im Jahr 2014 Alfred Scherer geschasst, der 2011 als Sanierer vom DRK geholt worden war. Seit 2015 führt nun Frank Dohna als Vorstandsvorsitzender den Verband.