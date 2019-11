Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Bürgerforum

Am Bürgerforum „Wo wollen wir wohnen“ im November 2018 in der Messe nahmen 420 Bürger teil. Sie waren von der Stadt nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden. Die Verwaltung hatte für das Bürgerforum 99 Flächen ausgewählt. Über diese wurde in Kleingruppen diskutiert.

Bürgerinitiativen kritisieren, dass nicht ortskundige Bürger potenzielle Wohnbauflächen auswählten. Anwohner hingegen seien übergangen worden. Auch Bezirksvertretungen forderten Korrekturen.