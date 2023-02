Das bietet die Hochzeitsmesse „Wedding Collective“ in Essen

Bräute und Bräutigame in spe konnten sich Anfang Januar schon bei der Hochzeitsmesse in der Grugahalle umschauen. Nun folgt eine kleinere Messe in Rüttenscheid. (Archivbild)

Essen-Rüttenscheid. Erstmals seit Corona präsentieren sich Essener Firmen bei der Hochzeitsmesse „Wedding Collective“ in Rüttenscheid. Das erwartet die Besucher.

Die kleine Hochzeitsmesse „Wedding Collective“ ist aus der Corona-Pause zurück. Dreizehn lokale Unternehmen aus Essen präsentieren am Sonntag, 5. Februar, im Hudson’s (Girardetstraße 2) von 11 Uhr bis 18 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen. Das Motto lautet in diesem Jahr „Individuelles und Schönes für Ja-Sager“, der Eintritt ist frei.

Das Konzept der Veranstaltung: Jedes Angebot und jede Dienstleistung wird nur einmal repräsentiert. Das heißt, es gibt ein Brautmodengeschäft, einen Herrenausstatter, eine Konditorei, einen Floristen und so weiter. „Wir wollen keine Massenveranstaltung sein“, erklärt Veranstalter Lars Bechmann von der Agentur Ruhr-Event, der die Hochzeitsmesse gemeinsam mit DJ Marc Nolte organisiert. Folgende Sparten und Unternehmen sind vertreten:

DJ: DJ Marc Nolte

Floristik: Die Blume

Tanzen: Tanzschule Am Stiftsplatz

Fotograf: Bildwerkeins

Location: Die Kokerei

Brautmoden: Meinkleid

Herrenausstatter: Maßschneiderei Wermter

Konditorei: Konditorei Kötter

Traurednerin: Nina traut Euch

Musik: Hannah Stienen

Schmuck: Goldschmiede Märris

Hochzeitsplanung: Schmetterlinge im Bauch

Eiswagen: Sorelli’s

Zum ersten Mal hatte die Messe „Wedding Collective“ 2018 in einem Rüttenscheider Fotostudio stattgefunden. Damals beteiligten sich ausschließlich Dienstleister aus dem Stadtteil. „Die Erfahrung zeigt, dass Brautpaare meist nicht weit reisen möchten, um ihre Hochzeit zu organisieren“, sagt Bechmann. In diesem Jahr sind Unternehmen aus ganz Essen dabei, das Brautmodengeschäft kommt aus Velbert.

Zahl der Trauungen in Essen sank während der Corona-Pandemie

In der Corona-Zeit war die Hochzeitsbranche arg gebeutelt. Große Feiern konnten nicht stattfinden, viele Paare verschoben ihre Partys. Die Zahl der Trauungen ging nach Angaben der Stadt Essen während der Pandemie zurück. Während 2019 noch 2455 Paare den Bund der Ehe eingingen, waren es 2020 nur noch 2188 und 2021 nur noch 2153 Paare. Erst 2022 war die Tendenz mit 2311 wieder steigend. Schlechte Zeiten für Brautmodengeschäfte, Hochzeitsplaner und Traurednerinnen.

Die Rüttenscheider Bar Hudson's ist am Samstag Schauplatz einer kleinen Hochzeitsmesse. Foto: Joel Klaas / FUNKE Foto Services

Bechmann beobachtet, dass sich die Branche nun wieder berappelt. „Die Leute wollen wieder raus, sich treffen und feiern.“ Auch im Freundes- und Bekanntenkreis erlebe er, dass Paare, die ihre Hochzeitsfeier schon ein- oder zweimal verschoben hätten, nun die Planung noch einmal angingen. Von den ursprünglichen Dienstleistern, sagt Bechmann, sei in diesem Jahr noch etwa die Hälfte dabei. Das liege aber nicht daran, dass die andere Hälfte Corona nicht überstanden habe.

200 Besucherinnen und Besucher auf Rüttenscheider Hochzeitsmesse erwartet

„Einige setzen aus und sind vielleicht in Zukunft wieder dabei, zu anderen passt das Format nicht mehr, weil Hochzeiten für sie nicht mehr zum Kerngeschäft gehören“, so der Organisator. Grundsätzlich seien viele der vertretenen Unternehmen nicht ausschließlich auf Hochzeiten spezialisiert – die Konditorei Kötter verkauft ihren Kuchen schließlich auch ganz regulär in der Filiale an der Rüttenscheider Straße. Mit dem Hudson’s hoffen die Veranstalter Bechmann und und Nolte, ein breites, junges Publikum zu erreichen und auch Laufkundschaft für einen spontanen Besuch zu gewinnen: „Das Hudson’s ist keine typische Hochzeitslocation, aber im Stadtteil bekannt und beliebt.“

Etwa 200 Besucherinnen und Besuchern erwarten die Veranstalter. Es werde sicher nicht den ganzen Tag gerappelt voll sein, schätzt Bechmann. Dafür bleibe Zeit für eine längere Beratung. Mit großen Hochzeitsmessen wie der in der Grugahalle könne und wolle man das „Wedding Collective“ gar nicht vergleichen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Website www.wedding-collective.de, bei Facebook (www.facebook.de/hochzeitsmesseessen und bei Instagram (@dasweddingcollective).

