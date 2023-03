Das bietet der neue Sushi-Laden in Essen-Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Der Lieferdienst „Soul Sushi“ ist an die Kahrstraße in Essen-Rüttenscheid gezogen. Wie der Franchisenehmer eine Marktlücke schließen will.

Der Norden von Rüttenscheid ist um einen Gastronomie-Betrieb reicher. An der Kahrstraße 5 hat der Sushi-Laden „Soul Sushi“ eröffnet. Das Restaurant ist aufs Liefern spezialisiert, vor Ort essen kann man in dem kleinen Ladenlokal nicht. Auf der Karte steht eine Auswahl an verschiedenen Sushi-Rollen und Bowls zum Bestellen oder Abholen.

„Soul Sushi“ ist ein Franchise-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. 18 Filialen gibt es in Deutschland, die meisten davon im norddeutschen Raum. Auch in Berlin ist die Kette inzwischen vertreten. Raman Luthra (33) aus Rüttenscheid bringt das Konzept nun nach Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt er schon eine Filiale in Dinslaken, der Laden in seiner Heimatstadt ist sein zweiter. In den Räumlichkeiten an der Kahrstraße befand sich zuvor das Café Cookie Jar, das mittlerweile ins Girardethaus gezogen ist. Luthra hat das Ladenlokal kernsaniert und jetzt den Lieferdienst an den Start gebracht.

Neuer Rüttenscheider Sushi-Lieferdienst soll Marktlücke füllen

„Ich habe nach einem Franchise-Konzept für Sushi gesucht. Weil meine Frau aus Hamburg kommt, bin ich auf ‘Soul Sushi’ gestoßen“, berichtet er. Das japanische Gericht sei extrem im Trend, gerade bei jungen Leuten. Lieferdienste hätten zudem seit der Corona-Pandemie einen noch stärkeren Schub bekommen.

Spicy-Deluxe-Rollen gehören zu den Gerichte, die bei „Soul Sushi“ in Essen-Rüttenscheid auf der Karte stehen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Die Sushi-Läden im Stadtteil sind hauptsächlich aufs Essen im Restaurant ausgelegt“, sagt Luthra. Mit seinem Lieferdienst möchte der gelernte Koch, der seit seinem 18. Lebensjahr in der Gastronomie selbstständig ist, also eine Marktlücke füllen. Das habe am Eröffnungswochenende (4. und 5. März) gut geklappt, so Luthra: „Wir hatten am Sonntag 46 Bestellungen.“

„Soul Sushi“ in Rüttenscheid bietet Sushi und Bowls an

Bei „Soul Sushi“ gibt es verschiedene Sushi-Spezialitäten, die zum Beispiel mit Lachs, Thunfisch, Hähnchen oder gebackener Garnele gefüllt sind. Unter den Sorten sind Klassiker wie Maki, Nigiri oder California Rolls sowie scharfe Sushi-Rollen mit dem Namen „Spicy Deluxe“ oder die „Beef Deluxe“-Rollen mit Sashimi-Rindfleisch als Topping. „Sehr stark nachgefragt sind die frittierten Crispy Rolls“, sagt Luthra.

Außerdem stehen vegetarische und vegane Alternativen auf der Karte, so gibt es zum Beispiel Sushi mit veganem Lachs, mit Avocado oder mit Trüffelmayonnaise. Die Bowls haben Sushi-Reis als Basis und sind mit Zutaten wie Lachs oder Avocado bestückt. Bestellen kann man telefonisch und über die Website. Darüber hinaus ist „Soul Sushi“ bei Lieferando und Wolt zu finden.

Raman Luthra wird zu Anfang jeden Tag selbst im Laden stehen. Einen Ruhetag gibt es nicht, „Soul Sushi“ ist montags bis sonntags geöffnet. Gerade jetzt zu Anfang lerne er noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, sagt Luthra. Personal für die Küche zu finden sei – wie aktuell für viele Gastronomiebetriebe – schwer gewesen, mit denen Fahrerinnen und Fahrern sei es etwas leichter.

„Soul Sushi“ ist an der Kahrstraße 5 zu finden und telefonisch unter 0201 316 437 40 erreichbar. Über die Website www.soulsushi.de kann man bestellen. Das Lokal ist montags bis freitags von 11 bis 22 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

