Darum lernten Essener Kita-Kinder das Spiel mit dem Feuer

Essen-Katernberg. Das Familienzentrum Blauer Elefant in Essen ist als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden. Das unterscheidet die Kita von anderen.

Bunte Papierblumen schwimmen auf dem Wasser: Kinder des Kinder- und Familienzentrums Blauer Elefant Zollverein an der Bullmannaue haben sie gemalt, gefaltet und in ein Bassin gelegt. Nach wenigen Momenten, in denen das Papier feucht wird, öffnen sich die Blüten Blatt für Blatt. Dieses Experiment ist eines von vielen, für das die Kindertageseinrichtung des Kinderschutzbundes jetzt erneut als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert wurde.

Seit Jahren beschäftigen sich die Kinder der Kita auf Zollverein mit Naturphänomenen sowie den Gesetzmäßigkeiten aus Mathematik, Physik und Technik. „Wir wollen das Interesse der Kinder wecken und ihnen ein Grundverständnis für naturwissenschaftliche Phänomene vermitteln“, erklärt Lisa van Hoewijk, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums. „Das Wissen ist vor allem für die Kinder relevant, die demnächst in die Schule kommen.“

Essener Familienzentrum legt Wert auf Naturwissenschaften

In Experimenten lernten die Kinder zum Beispiel etwas zum Thema Volumen, indem sie Wasser in unterschiedlich große Gefäße füllten, und sie probierten aus, welche Stoffe aufgrund ihrer Dichte auf Wasser schwimmen und welche nicht. Auf einem Leuchttisch legten sie rote und gelbe Plättchen übereinander, die dann orange erstrahlten. Diese Erkenntnisse zu den Primär- und Komplementärfarben wurden später beim Farbenmischen und Malen im Atelier der Kindertageseinrichtung aufgegriffen.

2021 ließ sich das Kinder- und Familienzentrum Blauer Elefant Zollverein zum ersten Mal als „Haus der kleinen Forscher“ zertifizieren. Die Auszeichnung durch die gleichnamige Stiftung für jeweils zwei Jahre setzt voraus, dass Bildungsinhalte wie Mathematik und Naturwissenschaften Bestandteil im Alltag der Kinder in der Kita sind.

Familienzentrum im Essener Grugapark ebenfalls zertifiziert

Nun folgte die Rezertifizierung. Dafür hatte die Kita Unterlagen über den „Feuerführerschein“ eingereicht, den die Vorschulkinder absolviert haben. Bei den Versuchen lernten die Mädchen und Jungen, wie man gefahrlos eine Kerze entzündet, warum es wichtig ist, Wasser oder Sand bereitzuhalten, und wie schnell und lange unterschiedliche Materialien wie Papier und Holz brennen.

Neben dem Kinder- und Familienzentrum Blauer Elefant Zollverein ist in Essen auch das Kinder- und Familienzentrum Grugapark mit seinen zwei Kindertageseinrichtungen als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert.

