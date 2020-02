Dante im Theater Essen: Vom Jenseits in die Cyborg-Zukunft

Die Künstler vom Medienkollektiv Sputnic sind Experten, wenn es darum geht, Stoffe aufs Theater zu bringen, die sonst nicht so leicht auf die Bühne zu heben sind. Vor zwei Jahren begeisterten Sputnic in der Casa des Schauspiel Essen mit ihrer Live-Animations-Fassung von Fritz Langs Stummfilm-Meisterwerk „Metropolis“. Nun haben sich die Krefelder Bildermagier mit Dantes „Göttlicher Komödie“ ein anderes Schwergewicht vorgeknöpft.

Das Werk des italienischen Dichters ist nicht weniger als eine epochale Reise durch die Hölle, hinein ins Fegefeuer bis hinauf ins Paradies. „INF²erno“ überschreibt Sputnic die neuzeitliche Fassung des mittelalterlichen Versdramas und erzählt die Jenseitswanderung als „Live Animation Cinema“. Am Samstag hat der spannende Hybrid aus live hergestelltem Trickfilm und Bühnenperformance in der Casa Uraufführung.

Aus dem mittelalterlichen Versdrama wird ein „Live Animation Cinema“

Autor und Regisseur Nils Voges hat mit seinem Sputnic-Team und vier Ensemblemitgliedern des Schauspiels Essen eine phantastische Reiseroute erarbeitet, die nicht mehr ins Jenseits führt, sondern in die Gegenwart und Zukunft der Menschheit. Während es bei Dante noch in Begleitung des Dichters Vergil durch die neun Kreise der Hölle geht, wo all die Geizigen und Verschwender, die Sünder, Heuchler, Tyrannen, Mörder und Verräter Qualen erleiden, blickt man in „INF²erno“ nun auf all die Krisen, Krankheiten, Klimakatastrophen eines Zeitalters, in dem der Mensch seinen Einfluss geltend gemacht hat. Verbunden mit der Frage, „was unsere aktuellen Utopien sind“, erklärt der künstlerische Leiter Nils Voges.

Sven Seeburg, Kerstin Pohle, Stephanie Schönfeld in dem Live Animation Cinema „INF2erno“ von Sputnic frei nach Dante Alighieris „Die göttliche Komödie“. Foto: Martin Kaufhold

Neben drei „erfahrenen Jenseitsreisenden“ mit Dante, Vergil und Orpheus wird deshalb auch eine Frau auf die Reise geschickt: Programmiererin Ada führt die Gruppe bis ins Paradiso der technologisch-phantastischen Utopien, wo man sich der Frage stellen muss, was eigentlich die Konsequenzen jedweder Schöpfung sind. KI als das Ende der menschlichen Spezies? Oder der Aufbruch in eine neue transhumanistische Gesellschaft?

Fördermittel sind auch in die technische Entwicklung geflossen

Aktuelle Forschungen in Wissenschaft und Technik fließen in die Inszenierung dabei ebenso ein wie eigene technische Entwicklungen. Schließlich nehmen die Medienkünstler von Sputnic nicht nur thematisch stets neue Herausforderungen an, sondern versuchen auch visuell immer neue Wege zu beschreiten. Mit Unterstützung des Fonds Darstellender Künste habe man für die Essener Produktion den guten, alten Overheadprojektor gewissermaßen neu erfunden, berichtet Malte Jehmlich, zuständig für Code und Engineering auf der Bühne.

Auf der Bühne stehen Alexey Ekimov, Kerstin Pohle, Stephanie Schönfeld, Sven Seeburg. für die Illustration sorgen Silvia Brandt und Anna Malina. Die Musik steuern Kerstin Pohle und Michel Schallenberg bei.

Die technischen Möglichkeiten immer wieder neu auszureizen gehört zum Arbeitsprinzip von Sputnic. So entfaltet das Live-Animations-Cinema diesmal gleich auf 33 Leinwänden, kleinen und großen, in der Casa seine soghafte Wirkung. Gefordert ist da nicht nur der Entwicklungsgeist eines Medienkünstlers wie Malte Jehmlich, der die Software geschrieben hat, sondern auch die Licht- und Tontechnik des Theaters. Aber auch die Schauspieler sind in den live animierten Inszenierungen von Sputnic mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. „Das hat niemand in der Schauspielschule gelernt“, weiß Nils Voges. Und doch würde die Arbeit von den Schauspielern als lustvoller, teils auch virtuoser Vorgang wahrgenommen. „Es bricht noch einmal auf, was Theater ist“, sagt Voges.

Dass ihr Live Animations Cinema trotz aller Technik auf die Bühne gehört, ist für den Medienkünstler keine Frage. „Es ist der Ort, wo man hinkommt, um eine Livegeschichte zu erleben.“ Gespielt immer noch von echten Menschen, die sich in „INF²erno“ auch darüber Gedanken machen, wohin die Cyborgisierung des Menschen führt.