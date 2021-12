Daimler-Dieb rast in Radar-Falle: Polizei Essen fahndet

Essen. Ein Unbekannter hat einen Mercedes eines Huttroper Verleihers gestohlen. Einen Tag später wurde der Wagen von einer Radarfalle erfasst.

Mit einem Blitzerfoto fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Daimler-Dieb.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte der Inhaber eines Fahrzeugverleihs in Huttrop am 8. April des vergangenen Jahres einen Mercedes-Benz C63s vermietet. Das hochwertige Auto wurde nicht zum vereinbarten Termin zurückgebracht, aber später mit gestohlenen Kennzeichen in den Niederlanden geortet und sichergestellt.

Einen Tag nach dem Diebstahl wurde ein Verdächtiger mit dem Fahrzeug von einer Radaranlage im Düsseldorfer Rheinufertunnel erfasst.

Wer den Mann auf dem Blitzerbild erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen