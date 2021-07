Flammen schlagen aus Fenstern, als die Feuerwehr in der Straße Mölhoven in Essen-Borbeck eintrifft.

Löscharbeiten Dachstuhlbrand in Essen: Feuerwehr sieben Stunden im Einsatz

Essen. Stundenlang hat die Feuerwehr Essen einen Dachstuhlbrand bekämpft. Wegen der großen Hitze musste der Versuch zwischenzeitlich abgebrochen werden.

Unter dem Einsatz von drei Löschzügen ist in der Nacht auf Sonntag (18.7.) in rund sieben Stunden ein Dachstuhlbrand in Essen-Borbeck gelöscht worden. Die Feuerwehr rückte gegen 3.21 Uhr zur Straße Mölhoven aus, beim Eintreffen waren laut einer Mitteilung Flammen und Rauch aus Fenstern und der Daches zu sehen gewesen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Da das Feuer drohte auf ein Nachbargebäude überzugreifen, wurde direkt ein weiterer Löschzug zur Hilfe gerufen. Die vier Bewohner des Hauses hatten dieses in der Zwischenzeit bereits verlassen können. Ein Vater (53) und sein Sohn (24) hatten sich bei dem Versuch den Brand zu löschen, leichte Verbrennungen zugezogen und Qualm eingeatmet.

Rund sieben Stunden lang dauerte der Einsatz der Feuerwehr. hier im Bild: Nachlöscharbeiten. Foto: Feuerwehr Essen

Feuerwehr rettet bettlägerige Frau aus Nachbarhaus

Unverletzt blieben die Mutter (52) sowie eine 60-Jährige, die in einer Einliegerwohnung lebt. Zudem rettete die Feuerwehr aus dem Nachbargebäude eine bettlägerige Patientin.

Das Feuer wurde von den Feuerwehrleuten von außen und innen bekämpft, zwischenzeitlich musste der Versuch abgebrochen werden – aufgrund der „enormen Wärmeentwicklung“. Die Brandursache ist noch unklar.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen