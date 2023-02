Mann stirbt zwei Monate nach Dachstuhlbrand in Essen-Borbeck

Bei einem Dachstuhlbrand am Samstagmorgen in Essen-Borbeck ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Essen. Zwei Monate nach einem Dachstuhlbrand in Essen-Borbeck ist der verletzte Bewohner im Krankenhaus gestorben. Auch sein Sportverein trauert.

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Borbeck war am 17. Dezember ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 22-Jährige wurde in eine Spezialklinik gebracht dort lag er lange

Jetzt ist der junge Mann im Krankenhaus gestorben. Auch sein Sportverein SV Schermbeck trauert: „Wir haben am Samstagmorgen die schlimme Nachricht bekommen“, sagt Michael Benninghoff, Vorstandsmitglied in Sachen Finanzen beim SVS.

Polizei hatte Hilferufe aus der Wohnung gehört

Die Einsatzkräfte waren am Brandtag gegen 6.30 Uhr nach Borbeck gerufen worden, schon beim Eintreffen sei dichter Rauch aus dem Dachbereich des zweieinhalbgeschossigen Gebäudes gedrungen, hatte die Essener Feuerwehr damals erklärt. Da die Polizeistreife von Hilferufen aus einer Wohnung berichtete, verlor die Feuerwehr keine Zeit – die Einsatzkräfte fanden den 22-Jährigen.

Dachstuhlbrand in Essen-Borbeck: Löschwasser gefror an der Einsatzstelle

Der junge Mann sei mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden, so die Feuerwehr weiter. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Gebäude von alleine verlassen können, sie wurden ebenso wie umliegende Anwohner in einem Bus der Ruhrbahn betreut.

Auch die Entsorgungsbetriebe kamen zum Einsatz, da das Löschwasser noch an der Einsatzstelle gefror und die Löscharbeiten erschwerte. Nach gut vier Stunden war der Einsatz im Dezember beendet, die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. (red)

