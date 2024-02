Dachstuhl brennt in Essen-Kray: Schule wird geschlossen

An der Joachimstraße In Essen-Kray steht ein Dachstuhl in Flammen.

Essen. An der Joachimstraße schlugen Flammen aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz.

Die Feuerwehr Essen ist am Montagmorgen zu einem Großbrand in Kray ausgerückt: An der Joachimstraße brannten eine Wohnung und der darüberliegende Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Eine dem Einsatzort gegenüberliegende Grundschule blieb aufgrund der Sperrungen geschlossen. Eintreffende Schüler wurden in einem Bus der Ruhrbahn betreut.

Neben der Joachimstraße wurde auch die Krayer Straße ab der Einmündung Barbarastraße abgeriegelt. Es staute sich massiv im morgendlichen Berufsverkehr, zumal die nahe A40 nach einem Verkehrsunfall zwischen Essen und Gelsenkirchen in Richtung Dortmund ebenfalls komplett dicht war. gesperrt

Feuerwehrsprecher Christian Schmücker berichtete von einer „hohen Brandintensität“, weil das Dachgeschoss von den Bewohnern des Hauses wohl als Lagerraum genutzt wird und entsprechend vollgestellt ist.

Seit kurz vor 7 Uhr waren zwei Löschzüge mit Drehleitern vor Ort, um die Flammen, die bereits durch die Dachhaut schlagen, zu bekämpfen. Dafür musste die Eindeckung großflächig abgetragen werden. nach vier Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hatten sich ins Freie retten können. Die Brandursache ist unbekannt, so die Feuerwehr.

Durch den massiven Brand und das eingesetzte Löschwasser sind derzeit alle fünf Wohnungen in dem Gebäude unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind vorübergehend anderweitig privat untergekommen. Ein Baustatiker wird im Laufe des Tages das Haus unter die Lupe nehmen.

