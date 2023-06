Dachstuhl brennt: Feuerwehr Essen evakuiert ein Wohnheim

Essen. In einem Behinderten-Wohnheim im Südviertel ist ein Feuer ausgebrochen. Der Wohnungsbrand griff auf den Dachstuhl über. Verstärkung angefordert.

Ein Brand in einem Wohnheim für behinderte Menschen an der Kaupenstraße im Essener Südviertel hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Gebäude musste evakuiert, seine 15 Bewohner betreut werden.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße berichtete, war der Brand in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Zunächst habe es geheißen, ein Bewohner könne sich noch in den Räumen befinden. Das habe sich aber glücklicherweise nicht bestätigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Das Feuer setzte den gesamten Dachstuhl in Brand. Die ersten Einsatzkräfte mussten Verstärkung anfordern, so dass am Ende drei Drehleitern vor Ort waren. Vermutlich wird das Haus nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar sein. Die Betroffenen sollen in anderen Heimen untergebracht werden.

