Dachgeschoss in Flammen: Feuerwehr Essen rückte aus

Essen. In Essen hat am Sonntag das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen. Die Frillendorfer Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Die Feuerwehr Essen ist am Sonntagnachmittag (10.9.) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an die Frillendorfer Straße gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war im dortigen Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen, so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Den Einsatzkräften gelang es den Brand zu löschen – durch Löschmaßnahmen durch das Treppenhaus sowie per Drehleiter von außerhalb des Gebäudes. „Zur Kontrolle des Dachbereichs wurde ein Teil der Dacheindeckung entfernt und einzelne Glutnester abgelöscht“, teilt die Feuerwehr mit.

Polizei Essen ermittelt die Brandursache

Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben, die Bewohner des Hauses konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren zwei Löschzüge, der Rettungsdienst sowie der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr an der Frillendorfer Straße im Einsatz.

Die Polizei hatte deren Fahrbahn zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

