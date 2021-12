Polizei Essen Crash mit vier Verletzten in Essen - Steeler Straße gesperrt

Essen. Bei einem Auffahrunfall in Huttrop haben vier Insassen eines Auto so schwere Verletzungen erlitten, dass sie in Kliniken transportiert wurden.

Nach einem Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten ist die Steeler Straße in Essen-Huttrop am Dienstagmittag gesperrt worden.

Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst berichtete, fuhr ein Auto mit vier Insassen um kurz nach 13 Uhr auf den abbremsenden Wagen eines 54-Jährigen auf.

Die vier junge Männer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren erlitten bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass sie stationär in Kliniken aufgenommen werden mussten. Der Fahrer des zweiten Autos blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Steeler Straße für etwa 20 Minuten gesperrt, so die Polizei. Auch die Ruhrbahn war betroffen. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen