Crash in der Tempo-30-Zone: Fahrerin wird schwer verletzt

Essen. Zwei Fahrzeuge prallen in der Tempo-30-Zone aufeinander. Die Essener Feuerwehr muss sogar das Pkw-Dach entfernen, um die Fahrerin zu bergen.

Bei einem Verkehrsunfall in einer Tempo-30-Zone in Frohnhausen ist eine Frau am späten Freitagabend schwer verletzt worden. Die Essener Feuerwehr konnte die Fahrerin nur mit Hilfe von technischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeugdach wurde dabei von der Karosserie abgetrennt.

Nach ersten Angaben muss einer der Unfallbeteiligten die Rechts-vor-Links-Regelung auf der Berliner Straße missachtet haben. Ein Renault und ein Opel Astra prallten dabei zusammen. Dabei wurde auch ein geparkter Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt.

