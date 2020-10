Coronavirus: Stadt bereinigt Durcheinander bei Meldezahlen

Also was denn nun: 49,1 oder 56,3? Lag Essen am Montag nun knapp unter dem Corona-Schwellenwert für weitere Einschränkungen oder spürbar darüber? Seit Monaten präsentieren die Stadt Essen und das Robert-Koch-Institut in ihren Statistiken immer wieder unterschiedliche Zahlen. Das fiel nicht sonderlich ins Gewicht, solange damit kein Herbsturlaub vermasselt, keine Gästeliste von Partys gekürzt und keine Veranstaltungen gestrichen werden mussten. Jetzt aber geht es um rechnerische Genauigkeit, und siehe da: Das Durcheinander wird ausgeräumt.

Wenigstens zum Teil: In einem ersten Schritt hat die Stadt am Dienstag die zugrundeliegende Bevölkerungszahl angepasst, die für den so genannten Inzidenz-Wert wichtig ist. Der gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen registriert wurden. Bei einer feststehenden Zahl von Neuinfektionen fällt der Inzidenzwert umso niedriger aus, je höher die Einwohnerzahl liegt.

Für den einheitlichen Inzidenzwert akzeptiert die Stadt 9000 Einwohner weniger

Bislang kalkulierte die Stadt stets mit der von den örtlichen Statistikern ermittelten Zahl von 591.159, die zum 30. Juni erhoben wurde. Der soeben vorgelegte neue Wert zum Ende des dritten Quartals liegt sogar noch etwas höher: 591.807 Personen haben danach ihren Hauptwohnsitz in der Stadt.

Im Amt für Statistik am Kopstadtplatz ist man sicher, mit dieser eigenen Zahl am nächsten an der Lebenswirklichkeit zu liegen, doch gerechnet wird ab sofort mit einer anderen: mit der Einwohnerzahl aus der Landesstatistik, die auf dem Zensus von 2011 gründet und seither fortgeschrieben wurde. Danach leben zwischen Karnap und Kettwig 582.760 Essener, knapp 9000 weniger also, was den Inzidenzwert in diesen Tagen um 0,8 Punkte nach oben schiebt. Die Stadt gibt nach, der Vereinheitlichung wegen.

Es bleiben Lücken, weil die Stadt aktueller rechnet als das Robert-Koch-Institut

Dass damit – zumindest vorerst – noch nicht alle Rechen-Unterschiede vom Tisch sind, resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei der Meldekette: Die Stadt kabelt ihre Zahlen gemäß Infektionsschutzgesetz täglich täglich zwischen 14 und 14.30 Uhr ans Robert-Koch-Institut, das auf dieser Grundlage den Inzidenzwert ermittelt.

Sie selbst zieht aber erst am Abend einen um mehrere Stunden aktuelleren Schlussstrich, der entsprechend andere Werte enthalten und somit zu anderen Rückschlüssen führen kann. Das sorgt, räumt die stellvertretende Pressesprecherin Jasmin Trilling ein, für Irritation, weshalb auch hier eine Angleichung erwogen wird. Dies zumal Hobby-Statistiker in der Bürgerschaft ein waches Auge auf die Zahlen haben und ihren Finger in jede Statistikwunde legen.

Inzidenzwert am Dienstag lag bei 56,28 und damit deutlich über dem Schwellenwert

Für den Rückblick von Dienstag auf Montag gilt folgende Rechnung: In den sieben Tagen vom 6. bis zum 12. Oktober gab es 328 Neuinfektionen, geteilt durch 582.760 Essener mal 100.000 (denn wir wollen ja den Inzidenzwert pro 100.000 Menschen) macht 56,28 als Inzidenzwert.

Na bitte, geht doch.

