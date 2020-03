Coronavirus: Essener Klinik-Pflegekraft in Quarantäne

Isolierungsmaßnahmen wegen des Coronavirus sind in Essen nun auch beim Krankenhauspersonal angekommen: Eine Pflegekraft der Evang. Kliniken Essen-Mitte (KEM) befindet sich seit kurzer Zeit vorsorglich in Quarantäne. „Es bestand ein privater Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Der Kontakt hatte nichts mit der Klinik zu tun“, sagt Anne Eva Lauprecht, die die Infektionsprävention und Krankenhaushygiene an den KEM leitet.

Experten: Ansteckungsrisiko außerhalb der Kliniken größer

Grundsätzlich sei das Risiko einer Corona-Ansteckung außerhalb der Krankenhäuser größer als innerhalb der Kliniken, das betonen sie und auch KEM-Geschäftsführer Frank Mau.

Noch werde an den KEM kein Corona-Patient behandelt, aber die Klinik sieht sich gut vorbereitet. „An jedem Standort halten wir leere Stationen für den Fall der Fälle vor“, sagt Mau. Auf der Klinik-Homepage www.kem-med.com und über Instagram werde tagesaktuell über den Corona-Stand der Dinge in den Kliniken Essen-Mitte informiert.