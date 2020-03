Coronavirus Essen: Polizei beendet Party von "Dummköpfen"

Essen Vor einem Baumarkt in Essen-Rellinghausen rastet ein Kunde aus, weil er nicht sofort in den Laden kann. Polizei beendet private Geburtstagsfeier

Nur wenige Einsätze meldet die Polizei vom Wochenende, was Regelverstöße angeht gegen das aktuelle Versammlungsverbot. Am Samstag mussten die Beamten vor einem Baumarkt an der Frankenstraße in Rellinghausen eingreifen. Dort verlor ein Kunde (63) die Fassung, geriet in Streit mit einer Mitarbeiterin.

Wie alle Geschäfte, die noch geöffnet haben, ließ der Baumarkt nur eine begrenzte Zahl von Kunden in den Laden - damit hatte der 63-Jährige offenbar Probleme, fing an, mit einer Mitarbeiterin zu diskutieren und stieß die Frau schließlich zu Boden. Kollegen der Frau hielten den Mann fest, riefen die Polizei.

Party in Rüttenscheid

In der Nacht auf Samstag feierten außerdem uneinsichtige Bürger in einer Gaststätte an der Langenbeckstraße (Rüttenscheid) - dort war offenbar eine private Party im Gang. Die Polizei musste die Feier beenden. Den Beteiligten droht jetzt eine Strafanzeige.

Ungewöhnlich deutliche Worte findet die Polizei für diese Vorgänge: "Diese schlechten Beispiele zeigen, dass einige Dummköpfe den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt haben", heißt es in einer Mitteilung der Polizei-Pressestelle von Sonntagmorgen. "Mit ihrem Egoismus und ihrer Uneinsichtigkeit gefährden sie nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern die Gesundheit aller Bürger dieser Stadt."