Coronavirus: Erster Todesfall in Essen nach Infektion

In Essen ist eine Frau an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Essen. In Essen ist eine 89-jährige Frau an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. In Essen sind fünf weitere Infizierte bekannt.

In Essen gibt es den ersten Todesfall nach einer Erkrankung an dem Coronavirus. Bei einer 89-jährigen Essenerin wurde am 3. März das Virus SARS-CoV-2 festgestellt, nachdem diese aufgrund einer Durchfallerkrankung und Blutzuckerbeschwerden in die Universitätsmedizin Essen eingeliefert wurde.

Im weiteren Verlauf der Behandlung zeigten sich Hinweise auf eine atypische Lungenentzündung (Pneumonie) und es waren atmungs- und kreislaufunterstützende Maßnahmen erforderlich. Der Allgemeinzustand der Patientin war zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits nicht gut, so dass sie intensivmedizinisch versorgt wurde.

An einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben

Doch er gesundheitliche Zustand der Patientin verschlechterte sich im weiteren Verlauf, so dass sie am Montagmittag an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben ist. Die 89-jährige hatte sich – wie mehrfach berichtet – höchstwahrscheinlich bei einer Mitarbeiterin eines Pflegedienstes angesteckt.

„Den Todesfall bedaure ich sehr“, so Oberbürgermeister Thomas Kufen in einer ersten Mitteilung der Stadt. „Mein Beileid gilt der Familie der Verstorbenen sowie Angehörigen und Freunden.“

Fünf weitere Menschen in Essen sind am Coronavirus erkrankt

In Essen sind insgesamt fünf weitere an dem Coronavirus erkrankte Fälle bekannt. Seit dem 1. März wurden rund 380 Patienten auf das Virus getestet. Den weiteren Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut, teilt die Stadt in einer Mitteilung am Montagnachmittag mit.

Einen weiteren Todesfall in Folge einer Corona-Erkrankung gab es am Montag auch im Kreis Heinsberg, während die Zahl der Coronavirus-Fälle in NRW am Nachmittag auf 515 stieg. Alle Infos im Newsblog. (sat)