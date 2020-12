Kriminalität Coronaverstöße lassen ein Drogengeschäft in Essen auffliegen

Essen. Die Behörden bekamen Hinweise auf sechs Verdächtige auf einem Schulhof in Bergeborbeck. Die flüchtenden Männer ließen 1,5 Kilo Drogen zurück.

Weil eine Gruppe Männer in Essen-Bergeborbeck gegen die Coronaschutzverordnung verstieß, ist ihnen offenbar ein Drogengeschäft geplatzt: Die Polizei konnte mindestens 1,5 Kilogramm Marihuana auf einem Schulhof an der Zechenstraße sicherstellen und sechs Verdächtige im Alter von 23 und 31 Jahren vorläufig festnehmen - ohne Widerstand lief das Ganze aber nicht ab.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten Mitarbeiter des Ordnungsamts am Mittwochnachmittag Hinweise bekommen, dass sich Personen auf einem Schulhof an der Zechenstraße aufhalten sollen, die gegen die Coronaschutzverordnung verstießen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete die Gruppe. Zurück ließen sie allerdings die Drogen, diverse Sporttaschen und eine Feinwaage.

Alarmierte Polizisten fahndeten in den umliegenden Straßenzügen nach den mutmaßlichen Drogendealern und stießen in einem Hinterhof auf die sechs Verdächtigen. Als die Männer zum Polizeipräsidium gebracht werden sollten, schalteten sich der Bruder (25) und die Mutter (56) des jüngsten mutmaßlichen Täters ein.

Ein 25-Jähriger drohte der Polizei mit Strafanzeigen

Der 25-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv und provokativ, so die Polizei. Er versuchte mehrfach zu seinem Bruder zu gelangen und durch die Polizeiabsperrung zu laufen. Polizeibeamte hielten ihn wiederholt davon ab und erteilten einen Platzverweis. Er beschimpfte die Beamten und behauptete, dass es sein gutes Recht sei, zu seinem Bruder gehen zu dürfen.

Da der Mann nicht nachgegeben habe, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich laut Polizei vehement und stürzte mit einem Beamten zu Boden. Ihm, aber auch seiner Mutter, die ihrem Sprössling zu Hilfe eilen wollte, wurden Handfesseln angelegt.

Im Gewahrsam klagte der 25-Jährige über Schmerzen im Arm und drohte der Polizei mit Anzeigen wegen eines rassistischen Übergriffes. Der Mann ist in Deutschland geboren, aber griechischer Staatsangehöriger, der früher schon einmal wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen ist, heißt es bei der Polizei. Auch alle übrigen Männer, auf deren Konten teils Raub-, Drogen- und Körperverletzungsdelikte gehen, durften nach Abschluss der Maßnahmen nach Hause gehen.

