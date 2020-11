Coronatest: Essener Labore sind ohne Rückstau, aber am Limit

Immer mehr Corona-Infektionen erfordern immer mehr Tests: Auch die Essener Testlabore arbeiten am Limit, aber den vom Robert-Koch-Institut (RKI) bereits diagnostizierten Rückstau gibt es zumindest an den für alle Krankenhäuser der Stadt zuständigen Instituten nicht. Gleichwohl verspüren diese Institute einen empfindlichen Mangel an anderer Stelle: Die Zulieferer schaffen es gerade noch, den unbedingt notwendigen Nachschub etwa an Test-Reagienzen und Einweg-Plastikartikeln zu gewährleisten.

Das Medizinische Versorgungszentrum für Labormedizin und Mikrobiologie Ruhr GmbH, kurz mvzlm, übernimmt die Corona-Tests für alle Essener Krankenhäuser außer der Uniklinik. „Unsere Testsysteme laufen rund um die Uhr und wir sind am Rande unserer Kapazitäten, aber glücklicherweise gibt es keinen Rückstau“, sagt die Ärztliche Geschäftsführerin Dr. Yuriko Stiegler.

Laborchefin: „Der letzte Dienstag mit 1300 Corona-Tests war unser Rekord“

Die Gefahr eines Test-Rückstaus habe vor allem deshalb abgewendet werden können, weil ein weiteres PCR-Testgerät angeschafft worden sei. Schon seit längerer Zeit seien 1000 Corona-Tests und mehr am Tag die Regel. „Der letzte Dienstag mit 1300 Corona-Tests war unser Rekord“, fügt Dr. Yuriko Stiegler hinzu.

Der Virologe Professor Ulf Dittmer vom Universitätsklinikum Essen betont: „Wir sind kein offenes Testlabor, wir testen unsere eigenen Patienten sowie Verdachtspersonen im Auftrag der Stadt Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services.“

Die Uniklinik Essen komme inzwischen auf „bis zu 750 Corona-Tests am Tag“, berichtet Professor Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie. Selbst im Sommer, als sich die Infektionszahlen auf einem stabil niedrigen Niveau bewegten, habe es eine kontinuierliche Zunahme an Corona-Tests durch ständig neue Testfelder gegeben. So habe beispielsweise jeder neue Patient der Uniklinik getestet werden müssen, aber teilweise auch Mitarbeiter. Hinzu kämen die Corona-Tests, die im Auftrag des städtischen Gesundheitsamtes durchgeführt würden. Das heißt: Jeder Abstrich, den die mobile Bio-Task-Force der Essener Feuerwehr bei Bürgern zuhause vornimmt, landet als Probe im Labor der Uniklinik. „Allein diese Zahl hat sich zuletzt auf bis zu 200 glatt verdoppelt“, sagt Ulf Dittmer.

Virologe Professor Ulf Dittmer stellt klar: „Wir sind kein offenes Testlabor“

Im Durchschnitt seien im Uniklinikum sieben bis acht Prozent aller Proben positiv – ähnlich der Positivitätsrate des RKI. Das ist zehn Mal so viel wie im Sommer. Auffällig in Essen sei die deutlich höhere „Trefferquote“ bei den von der Bio-Task-Force gelieferten Tests, sie liege über zehn Prozent.

Die Virologen der Uniklinik arbeiten die Test zügig ab, in der Regel liege das Ergebnis binnen 24 Stunden vor. Ein Tempo, das Begehrlichkeiten einzelner Bürgern von außerhalb wecke. Die Zahl solcher Anfragen nehme spürbar zu, doch Professor Ulf Dittmer wehrt entschieden ab: „Wir sind kein offenes Testlabor, wir testen unsere eigenen Patienten sowie Verdachtspersonen im Auftrag der Stadt.“ Auch das mvzlm-Labor versteht sich in erster Linie als Dienstleister für die Krankenhäuser von Contilia, Krupp und Kliniken Essen-Mitte.

Den von Dr. Yuriko Stiegler festgestellten Nachschub-Engpass – etwa an Testreagenzien – bestätigt auch der Virologe der Uniklinik: „Wir stellen bei Zulieferern einen Mangel an kleinen Plastik-Einweg-Artikeln und Chemikalien fest.“ Not macht aber auch in diesem Fall anscheinend erfinderisch. „Wir wenden unterschiedliche Testsysteme an, um verschiedene Zulieferer zu haben“, sagt Professor Dittmer.

