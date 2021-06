Coronainzidenz: Testpflicht für Essens Theatergäste entfällt

Essen. Genesen, geimpft oder negativ getestet: Bislang war das Voraussetzung für einen Theaterbesuch. Nun ist der Nachweis nicht mehr nötig.

Mit Maske, aber ohne Schnelltest – für Theater-Besucher bringt die sich entspannende Pandemie-Situation und die stetig sinkenden Inzidenzzahlen weitere Erleichterungen mit sich. Darauf macht unter anderem die Essener Theater und Philharmonie aufmerksam.

Die neuen Regelungen gelten schon ab Freitag, 11. Juni

Ab sofort können Veranstaltungen in den Spielstätten der Theater und Philharmonie Essen – Aalto- und Grillo-Theater, Casa und Philharmonie – ohne Vorlage eines Nachweises über einen negativen Schnelltest, eine vollständige Impfung oder eine Covid-Genesung besucht werden, heißt es in einer Mittelung der TuP. Die neue Regelung gilt bereits ab dem 11. Juni. Sie betrifft damit auch die Vorstellungen an diesem Wochenende, darunter „Bunbury – Ernst ist das Leben“ im Grillo-Theater, die Aalto-Aufführungen „Auf ihr Wohl, Herr Blumenkohl“ und „Der Bajazzo“ sowie die Konzerte in der Essener Philharmonie. Die bislang geltende Nachweispflicht entfällt, da sowohl die Corona-Inzidenz des Landes als auch die Inzidenz der Stadt Essen den Grenzwert von 35 unterschritten hat.

Auch die freien Essener Theater profitieren von der neuen Schutzverordnung. Besucher können nun ohne Testnachweis kommen. Die Studio-Bühne in Kray weißt allerdings stellvertretend für andere Häuser darauf hin, dass in allen frei zugänglichen Fluren, Treppenhäusern und Räumen weiterhin die dauerhafte Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2- Maske) auch während der Vorstellung gilt.

