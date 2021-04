Corona: Wieder Oster-Sperren und -kontrollen am Baldeneysee

Die Stadt Essen baut auch in diesem Jahr Durchfahrtssperren am Baldeneysee auf.

Essen. Die Stadt Essen will den Ausflugsverkehr rund um den Baldeneysee entzerren. Über Ostern werden Zufahren gesperrt und die Kontrollen verstärkt.

Mit einer Reihe von Straßensperren will die Stadt Essen den Ausflugsverkehr zu Ostern rund um den Baldeneysee eindämmen. Mehr Kontrollen durch Kräfte des kommunalen Ordnungsdienst sollen zudem dafür sorgen, dass die Coronavorschriften eingehalten werden.

Wie die Verwaltungsspitze der Stadt am Mittwoch beschlossen hat, gelten die Regelungen ab Karfreitagmorgen bis einschließlich Ostermontag. Zur Begründung heißt es: Besonders jetzt in den Ferien und bei schönem Wetter suchen viele Menschen dieses beliebte Ausflugsziel auf. Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen sollen diese Maßnahmen dabei helfen, die Situation vor Ort zu entzerren, so dass das Kontaktverbot und alle anderen geltenden Regelungen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen wurden, eingehalten werden.

Die Regattatribüne bleibt vorerst geöffnet

So wird die Freiherr-vom-Stein-Straße mit der Zufahrt zum Seaside Beach dicht gemacht, sobald alle ausgewiesenen Parkplätze belegt sind. Ähnliches ist für den Parkplatz am Regattaturm und die dortigen Zufahrten geplant. Gesperrt werden auch der Weg zum Motorradtreff an „Haus Scheppen“ und der Parkplatz an der Lanfermannfähre/Zeche Carl Funke.

Die Regattatribüne bleibt vorerst geöffnet, teilte Stadtsprecherin Jasmin Trilling mit. Es werden allerdings Markierungen aufgebracht, um die vorgeschriebenen Abstände besser einzuhalten zu können.

Die Sperrstellen werden am Karfreitag ab 11 Uhr und am Samstag, Ostersonntag und Ostermontag ab 9 Uhr eingerichtet und durch Ordnungspersonal besetzt sein. Ergänzend werden die Kontrollen rund um den See durch das Ordnungsamt der Stadt Essen verstärkt. Auch die Parkraumüberwachung wird vor Ort sein und je nach Situation erforderliche Maßnahmen treffen, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. Im Klartext: Falschparker werden rigoros abgeschleppt.

Die Polizei plant keine besonderen Maßnahmen

Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst erklärte, plane das Präsidium keine besonderen Ostermaßnahmen. Man werde die Stadt Essen im Rahmen der Amtshilfe jedoch mit Kräften unterstützen, wenn es angezeigt ist.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt ihr Personal über über Ostern und Pfingsten verstärkt mobilisiert, um den Andrang im Essener Süden halbwegs coronakonform steuern zu können. (j.m.)