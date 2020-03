Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus’ hat sich mittlerweile sogar in ihre Träume geschlichen, erzählt Monika Cipriani: „Ich schlafe schlecht.“ Dabei wirft die resolute 82-Jährige für gewöhnlich nichts so schnell aus der Bahn. 20 Jahre lang führte sie gemeinsam mit ihrem Mann Ugo das italienische Restaurant „Dal Passatore“ an der Steeler Straße in Essen. Wer eine Küche so im Griff hatte wie sie, der lässt sich so schnell nichts vorschreiben.

Entsprechend lange habe auch sie die Ausbreitung von Covid-19 zunächst nicht allzu ernst genommen. „Keiner von uns hat das“, ergänzt sie. Dann aber hören sie und ihr Mann von den ersten Erkrankungen in den nächst gelegenen Dörfern, die ersten Menschen sterben. Sie sieht im italienischen Fernsehen Berichte aus überfüllten Krankenhäusern, in denen es nicht mehr genug Beatmungsplätze für alle gibt.

Und plötzlich sei alles ganz anders gewesen: „Der Staat hat dann schnell eingegriffen: Wir dürfen nur noch in die nächst gelegenen Supermärkte und müssen eine Ausnahmegenehmigung ins Auto legen, wenn wir einkaufen oder zur Apotheke wollen.“ Fahrten in die benachbarten größeren Städte wie Cattolica oder Riccione sind verboten.

Wer ohne Ausnahmegenehmigung Auto fährt, der riskiert Geldstrafe und Anzeige

Eine jüngere Bekannte unterstütze sie: „Wenn sie mich fährt“, erzählt Monika Cipriani, „dann muss ich hinten auf der Rückbank sitzen, alles andere ist nicht erlaubt.“ Wer das nicht befolge oder keine Ausnahmegenehmigung habe, dem drohten empfindliche Strafen: „206 Euro Geldstrafe werden sofort fällig, außerdem wird man angezeigt“, berichtet Monika Cipriani, die neben dem deutschen auch den italienischen Pass besitzt.

Monika Cipriani lebt mit ihrem Mann Ugo seit 30 Jahren in Italien. Zuvor führten die beiden 20 Jahre lang das italienische Restaurant „Dal Passatore“ an der Steeler Straße. Foto: Daniel Tomczak / WAZ FotoPool

Seit Anfang der 1990er-Jahre lebt sie mir ihrem Mann Ugo in dessen Heimatort San Rocco, einem kleinen Örtchen in der Emilia Romagna. Meist reicht die Sicht über die sanft geschwungene Hügellandschaft bis hin zum gut 15 Kilometer entfernten Meer. Ein Postkartenidyll samt Frühlingssonne, dem eines fehlt: die Menschen. „Am Montagmorgen haben sie die Ausgangssperre noch mal ausgeweitet. Wir dürfen jetzt gar nicht mehr zu Fuß raus und sollen für Besorgungen das Auto nehmen. Nicht mal mehr Radfahren ist noch erlaubt“, sagt Monika Cipriani. Ein für Ostern geplantes Familientreffen mit den Angehörigen ihres Mannes habe sie längst abgesagt.

Tante-Emma-Laden ist nun Vollversorger für den gesamten Ort

Der an eine Tankstelle angeschlossene Tante-Emma-Laden in ihrem Ort, in dem sie für gewöhnlich nur kleinere Besorgungen macht, stelle nun die gesamte Versorgung sicher, berichtet Monika Cipriani. „Die haben eigentlich nur ein kleines Angebot, jetzt gibt es da alles, der Laden platzt aus allen Nähten. Es dürfen aber immer nur zwei Kunden gleichzeitig rein. Draußen warten die Menschen in mindestens einem Meter Abstand zueinander in der Schlange“, schildert sie.

Die meisten anderen Geschäfte sind längst geschlossen. Ebenso wie Restaurants, Kneipen und die umliegenden Wochenmärkte, die die passionierte Köchin so gerne besucht. Auch die hier so verbreiteten „Kooperativen“, in denen sonst das halbe Dorf zum „Scopone“-Kartenspielen, Wein trinken und Schwatzen zusammenkommt, sind längst dicht. „Es ist beängstigend. Wir kommen hier nicht mehr raus“, sagt die Rentnerin, die für gewöhnlich zwei Mal im Jahr ihre Heimatstadt Essen besucht.

Italiener rücken trotz sozialer Distanz näher zusammen

Postkartenidyll: Das im Herbst entstandene Bild zeigt den Garten des Paares, das seit Anfang der 1990er-Jahre in der Emilia Romagna lebt. Foto: Privat / Funke Foto Services

Dabei sei sie noch dankbar, dass sie auf dem Land lebe und immerhin noch raus in ihren Garten gehen könne: „Mein Mann ist im Moment den ganzen Tag auf dem Feld. Er beschneidet gerade unsere Olivenbäume. Ich bringe das Haus auf Vordermann und wasche die Gardinen. Irgendwie muss man sich ja ablenken.“

Telefonisch hätten sie ihren Nachbarn angeboten, sich den frischen Salat von ihrem Acker zu holen. Überhaupt rückten alle trotz der sozialen Distanz nun näher zusammen, wie nicht nur die Balkonkonzerte eindrucksvoll zeigten: „Alle wollen einander helfen, das ist beeindruckend. Unser Weinhändler zum Beispiel hat uns am vergangenen Wochenende unseren Lieblingswein vorbeigebracht“, berichtet Monika Cipriani. Eigentlich verzichte sie in der Fastenzeit auf Alkohol, fügt sie hinzu und lacht zum ersten Mal während des gesamten Gesprächs: „In dieser Krise muss man es sich aber so schön wie möglich machen.“