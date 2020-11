Essen. In welchen Arztpraxen in Essen werden Coronatests durchgeführt? An dieser Stelle finden Sie eine Übersicht – aufgeteilt nach Postleitzahlen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Ärzte in Essen, die auf das Coronavirus testen. Die Übersicht basiert auf Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, sortiert ist sie nach den Essener Postleitzahlen.

Zur Erklärung der folgenden Übersicht:

„Test ohne Symptome“ bedeutet laut der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, dass sich in der entsprechenden Praxis in der Regel sowohl Patienten mit Symptomen auf eine mögliche Infektion (Husten, Fieber, Verlust Geruchs- /Geschmackssinn, etc.), aber eben auch Patienten ohne diese Symptome melden können. Das sei zum Beispiel im Fall einer Warnung durch die Corona-App, bei Reiserückkehrern, proaktiver Testung für Lehrer/Erzieher etc., der Fall, heißt es auf Anfrage.

Postleitzahl 45127: Diese Ärzte testen

Sven Albrecht [Innere Medizin – SP Pneumologie (Lungenarzt)]: Am Handelshof 1; 45127 Essen; Tel. 0201/8217470; Test ohne Symptome.

Dr. med. Sandra Blomeyer [Innere Medizin - SP Gastroenterologie (Magenarzt)]: I. Hagen 26; 45127 Essen Tel. 0201/827200; Test ohne Symptome.

Dr. med. Regine Boekstegers (Haut- und Geschlechtskrankheiten): I. Hagen 26; 45127 Essen; Tel. 0201/827200; Test ohne Symptome.

Christine Gembler (Innere Medizin – SP Kardiologie): I. Hagen 26; 45127 Essen; Tel. 0201/827200; Test ohne Symptome.

Dr. med. Heinrich Halfmann (Chirurgie): Kennedyplatz 6; 45127 Essen; Tel. 0201/230292; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Karolin Kluge (Innere Medizin, Facharzt): I. Hagen 26; 45127 Essen; Tel. 0201/827200 Innere Medizin, Test ohne Symptome.

Dr. med. Amitabh Kohli [Innere Medizin - SP Pneumologie (Lungenarzt)]: Kreuzeskirchstr. 8; 45127 Essen; Tel. 0201/231392; Test ohne Symptome.

Irmgard Müller-Boese (Innere und Allgemeinmedizin): Kettwiger Straße 17; 45127 Essen; Tel. 0201/234005; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Nirupa Nagarajah (Innere Medizin, Hausarzt): Limbecker Platz 4; 45127 Essen; Tel. 0201/226275; Test ohne Symptome.

Marcus Reil (Innere und Allgemeinmedizin): Limbecker Platz 4; 45127 Essen; Tel. 0201/303057; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45128: Diese Ärzte testen

Dr. med. Christine Neugebauer (Innere Medizin, Hausarzt): Wiesenstr. 27; 45128 Essen; Tel. 0201/226655; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ulrich Reploh (Innere Medizin, Hausarzt): Wiesenstr. 27; 45128 Essen; Tel. 0201/226655 Innere Medizin, Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45130: Diese Ärzte testen

Dr. med. Karin Baumeister (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Str. 100; 45130 Essen; Tel. 0201/872890; Test ohne Symptome.

Stefan Bäumer (Innere Medizin, Hausarzt): Witteringstr. 112; 45130Essen; Tel. 0201/772225 Innere Medizin, kein Test ohne Symptome.

Dr. med. Andreas Blume (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Stern 5; 45130 Essen; Tel. 0201/770038; Test ohne Symptome.

Dr. med. Sigrid Blume (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Stern 5; 45130 Essen; Tel. 0201/770038; Test ohne Symptome.

Valeska Duhme (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Straße 91; 45130 Essen; Tel. 0201/790286; Test ohne Symptome.

Dr. med. Wolfram Eggert (Arzt / Praktischer Arzt, Hausarzt): Julienstr. 9; 45130 Essen; Tel. 0201/771206; Test ohne Symptome.

Dr. med. Nicole Freitag (Innere und Allgemeinmedizin): Kortumstr. 49; 45130 Essen; Tel. 0201/772760; Test ohne Symptome.

Dr. med. Karin Hübner (Innere Medizin, Hausarzt): Klarastr. 74; 45130Essen; Tel. 0201/223330; Test ohne Symptome.

Dr. med. Gabriele Lay (Innere und Allgemeinmedizin): Rüttenscheider Straße 66; 45130 Essen; Tel. 0201/775995; Test ohne Symptome.

Maria Müsch (Innere und Allgemeinmedizin): Rüttenscheider Straße 91; 45130 Essen; Tel. 0201/790286; Test ohne Symptome.

Dr. med. Gerd Reimer (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Str. 100; 45130 Essen; Tel. 0201/872890; Test ohne Symptome.

Dr. med. Karin Roeser (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Str. 83; 45130 Essen; Tel. 0201/771346; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Wolfgang Schmidt (Innere Medizin, Hausarzt): Rüttenscheider Straße 66; 45130 Essen; Tel. 0201/775995; Test ohne Symptome.

Dr. med. Christian von Ostau (Urologie): Bertoldstraße 5; 45130 Essen; Tel. 0201/703311; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45131: Diese Ärzte testen

Dr. med. Stefanie Fritz (Innere und Allgemeinmedizin): Rüttenscheider Straße 162; 45131 Essen; Tel. 0201/422274; Test ohne Symptome.

Darius Heinemann (Innere und Allgemeinmedizin): Florastraße 1; 45131 Essen; Tel. 0201/222167; Test ohne Symptome.

Dr. med. Alexander Liadski (Innere und Allgemeinmedizin): Rüttenscheider Straße 162; 45131 Essen; Tel. 0201/422274;Test ohne Symptome.

Dr. med. Svetlana Liadski (Innere und Allgemeinmedizin): Rüttenscheider Straße 162; 45131 Essen; Tel. 0201/422274; Test ohne Symptome.

Dr. med.Ajmal Masroor (Innere und AllgemeinmedizinJaEssen): Florastraße 1; 45131 Essen; Tel. 0201/222167; Test ohne Symptome.

Andreas Neumann (Innere und Allgemeinmedizin): Rüttenscheider Straße 132; 45131 Essen; Tel. 0201/787229; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ilka Reick (Innere und Allgemeinmedizin): Girardetstraße 2-38; 45131 Essen; Tel. 0201/7268821; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45133: Diese Ärzte testen

Dr. med. Gerhard Hauser (Praktischer Arzt, Hausarzt): Bredeneyer Str. 1; 45133 Essen Tel. 0201/672908; Test ohne Symptome.

OusamaSallakh (Innere Medizin, Hausarzt): Alfredstr. 237; 45133 Essen; Tel. 0201/755959; Test ohne Symptome.

Dr. med. (SYR) Youssef Shammas (Innere Medizin, Hausarzt): Alfredstr. 237; 45133 Essen; Tel. 0201/410380; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45134: Diese Ärzte testen

Dr. med. Elena Aleynichenko (Allgemeinmedizin): Frankenstr. 145; 45134 Essen; Tel. 0201/441412; Test ohne Symptome.

Martin Graßl (Innere und Allgemeinmedizin): Frankenstr. 259; 45134 Essen; Tel. 0201/441306; Test ohne Symptome.

Dr. med. Barbara Heep (HNO): Heisinger Str. 15; 45134 Essen; Tel. 0201/512323; Test ohne Symptome.

AlexanderKorte (HNO): Heisinger Str. 15; 45134 Essen; Tel. 0201/512323; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ursula Schax (Innere und Allgemeinmedizin): Frankenstr. 1; 4545134 Essen; Tel. 0201/451412; Test ohne Symptome.

Dr. med. Maria Sina (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Frankenstraße 244; 45134 Essen; Tel. 0201/472043; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45136: Diese Ärzte testen

Dr. med. Peter Czyborra (Innere Medizin - SP Hämatologie und Onkologie): Henricistr. 40; 45136 Essen; Tel. 0201/223638; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ursula-Birgitt Freifrau von Verschuer (Innere Medizin - SP Hämatologie und Onkologie): Henricistr. 40; 45136 Essen; Tel. 0201/223638; Test ohne Symptome.

Beate Korth-Wiemann (Innere Medizin, Hausarzt): Schürmannstr. 16; 45136 Essen; Tel. 0201/252421; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. Semsudin Sefovic (Innere und Allgemeinmedizin): Rellinghauser Straße 191; 45136 Essen; Tel. 0201/8965440; Test ohne Symptome.

Dr. med. JanaSengpiel (Innere Medizin - SP Hämatologie und Onkologie): Henricistr. 40; 45136 Essen; Tel. 0201/223638; Test ohne Symptome.

Dr. med. Martin Sulliga (Innere Medizin, Hausarzt): Schürmannstr. 16; 45136 Essen; Tel. 0201252421; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45138: Diese Ärzte testen

Daniela Augst (Kinderheilkunde und Jugendmedizin): Steeler Straße 230; 45138 Essen; Tel. 0201/286828; Test ohne Symptome.

Dr. med. Julia Bohnen (Kinderheilkunde und Jugendmedizin): Ruhrallee 81; 45138 Essen; Tel. 02054/1049980; Test ohne Symptome.

Jerzy Czerski (Kinderheilkunde und Jugendmedizin): Ruhrallee 81; 45138 Essen; Tel. 0201/282665; Test ohne Symptome.

Dr. med. Mechthild Hammersen (Innere und Allgemeinmedizin): Steeler Str. 236; 45138Essen; Tel. 0201/282826; Test ohne Symptome.

Martin Hensel (HNO): Wörthstraße 20; 45138 Essen; Tel. 0201/278200; Test ohne Symptome.

Andrea Köhnen (Innere Medizin, Hausarzt): Steeler Str. 236; 45138 Essen; Tel. 0201/282826; Test ohne Symptome.

Jan Marxmeier (Innere und Allgemeinmedizin): Ruhrallee 9; 45138 Essen; Tel. 0201/272768; Test ohne Symptome.

Dr. med. Joachim Rode (Kinderheilkunde und Jugendmedizin): Ruhrallee 81; 45138 Essen; Tel. 0201/282665; Test ohne Symptome.

Dr. med. Tabea Tippelt (Kinderheilkunde und Jugendmedizin): Ruhrallee 81: 45138 Essen; Tel. 0201/282665; Test ohne Symptome.

Dr. med. Sven Volkmuth (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Ruhrallee 81; 45138 Essen; Tel. 0201/282665; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45139: Diese Ärzte testen

Dr. med. Martin Elsner (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Natorpstraße 26-30; 45139 Essen; Tel. 0201/704879; Kinderheilkunde und Jugendmedizin; Test ohne Symptome.

Dr. med. Rainer Petersen (Innere und Allgemeinmedizin): Ernestinenstraße 280; 45139 Essen; Tel. 0201/29838; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45141: Diese Ärzte testen

Qamil Berisha (Innere Medizin, Hausarzt): Berthold-Beitz-Boulevard 492; 45141 Essen; Tel. 0201/660672; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Jessica Hildebrand (Innere und Allgemeinmedizin): Altenessener Straße 68; 45141 Essen; Tel 0201/314672; Test ohne Symptome.

Dr. med. Kinga Kowol (Innere und Allgemeinmedizin): Eltingstr. 50; 45141 Essen; Tel. 0201/314398; Test ohne Symptome.

Dr. med. Beate Rittinghaus-Afflerbach (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt); Ernestinenstraße 8; 45141 Essen; Tel. 0201/214406; Test ohne Symptome.

Dr. med. Achim Stark (Innere Medizin, Hausarzt): Berthold-Beitz-Boulevard 492; 45141 Essen; Tel. 0201/660672; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45143: Diese Ärzte testen

Dr. med. Karin Hübner (Innere Medizin, Hausarzt): Holdenweg 11; 45143 Essen; Tel. 0201/223330; kein Test ohne Symptome.

Marzena Kohl (Innere und Allgemeinmedizin): Holdenweg 11; 45143 Essen; Tel. 0201/623135; Test ohne Symptome.

Götz Schomaker (Innere und Allgemeinmedizin): Heinrich-Strunk-Str. 12; 45143 Essen; Tel. 0201/621380; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45144: Diese Ärzte testen

Miroslawa Berdysz-Friedrich (Innere und Allgemeinmedizin): Frohnhauser Str. 333; 45144 Essen; Tel. 0201/756489; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Birgit Nolte (Innere Medizin, Hausarzt): Gervinusstraße 1; 45144 Essen; Tel. 0201/756490; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45145: Diese Ärzte testen

Dr. med. Theodor Baars (Innere Medizin, Hausarzt): Kölner Str. 68; 45145 Essen; Tel. 0201/763475; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Renate Dieckmann (Innere Medizin, Hausarzt): Kölner Str. 16; 45145 Essen; Tel. 0201/705502; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. SabineFrühauf (Innere Medizin, Hausarzt): Kölner Str. 16; 45145 Essen; Tel. 0201/705502; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Roland Kutzke (Innere und Allgemeinmedizin): Zu den Karmelitern 19; 45145 Essen; Tel. 0201/706153; Test ohne Symptome.

Vera Schalm (Arzt / Praktischer Arzt, Hausarzt): Meißener Straße 12; 45145 Essen; Tel. 0201/7993784; Test ohne Symptome.

Dr. med. (SYR) Youssef Shammas (Innere Medizin, Hausarzt): Mülheimer Straße 116; 45145 Essen; Tel. 0201/755959; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45147: Diese Ärzte testen

Hansjörg Behr (Kinderheilkunde und Jugendmedizin): Cranachstraße 4a; 45147 Essen; Tel. 0201/874942; Test ohne Symptome.

Dr. med. Peter Blanke (HNO): Gemarkenstr. 40; 45147 Essen; Tel. 0201/774204; Test ohne Symptome.

Dr. Najib Jabbour (Innere und Allgemeinmedizin): Gemarkenstr. 29; 45147 Essen; Tel. 0201/790209; Test ohne Symptome.

Dr. med. Jürgen Luber (Innere und Allgemeinmedizin): Robert-Koch-Str. 3; 45147 Essen; Tel. 0201/733598; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Christiane Möhlmann (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Cranachstraße 4a; 45147 Essen; Tel.0201874942, Test ohne Symptome.

Dr. med.Sylvia Sackers-Böhm (Innere Medizin, Hausarzt): Carmerstr. 66; 45147 Essen; Tel. 0201/743235; Test ohne Symptome.

Dr. med. Max Scheulen (Innere Medizin, Hausarzt): Carmerstr. 66; 45147 Essen; Tel. 0201/743235; Test ohne Symptome.

Georg Wetzig (Innere und Allgemeinmedizin): Carmerstr. 66; 45147 Essen; Tel. 0201/743235; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45149: Diese Ärzte testen

Muna Abdullah (Praktischer Arzt, Hausarzt): Sommerburgstr. 34; 45149 Essen; Tel. 0201/714444; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Torsten Behnke (Innere Medizin, Hausarzt): Hatzper Str. 203; 45149 Essen; Tel. 0201/711101; Test ohne Symptome.

Michael Heß (Innere Medizin, Hausarzt): Raadter Str. 14; 45149 Essen; Tel. 0201/9597850; Test ohne Symptome.

Dr. med. Oscar Pfeifer (Innere und Allgemeinmedizin): Sommerburgstr. 34; 45149 Essen; Tel. 0201/714444; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Christian-Alexander Schilf (Innere und Allgemeinmedizin): Sommerburgstr. 34; 45149 Essen; Tel. 0201/714444; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Benedikt Thieltges (Innere und Allgemeinmedizin): Sommerburgstr. 34; 45149 Essen; Tel. 0201/714444; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Susanne Weber (Innere Medizin, Hausarzt): Raadter Str. 14; 45149 Essen; Tel. 0201/9597850; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45219: Diese Ärzte testen

Ursula Flenker (Innere und Allgemeinmedizin): Wilhelmstraße 18; 45219 Essen; Tel. 0205/46200; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Bernhard Flenker (Innere und Allgemeinmedizin): Wilhelmstraße 18; 45219 Essen; Tel. 0205/485011; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Ramin Heydarian (Innere und Allgemeinmedizin): Wilhelmstr. 12; 45219 Essen; Tel. 0205/4872720; Kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Albrecht Keßler (HNO): Hauptstraße 52; 45219 Essen; Tel. 0205/483848; Test ohne Symptome.

Jochen Vaupel (Innere Medizin, Hausarzt): Rheinstraße 2; 45219 Essen; Tel. 0205/46098; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45239: Diese Ärzte testen

Dr. med. Gerd-Hermann Büscher (HNO): Körholzstr. 5-7; 45239 Essen; Tel. 0201/49851; Test ohne Symptome.

Dr. med. Christiane Cloos-Arens (Innere Medizin, Hausarzt): Grafenstraße 2-4; 45239 Essen; Tel. 0201/49911; Test ohne Symptome.

Dr. med. Christiane Cloos-Arens (Innere Medizin, Hausarzt): Heidhauser Str. 144; 45239 Essen; Tel. 0201/49911; Test ohne Symptome.

Dr. med. Manuel Dichmann (Innere Medizin, Hausarzt); Grafenstraße 2-4; 45239 Essen; Tel. 020149911; Test ohne Symptome.

Dr. med. Manuel Dichmann (Innere Medizin, Hausarzt): Heidhauser Str. 144; 45239 Essen; Tel. 0201/49911; Test ohne Symptome.

Tobias Gregor (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Franzenshöhe 2; 45239 Essen; Tel. 0201/493414; Test ohne Symptome.

Dr. med. Rainer Kirchhof (Innere Medizin, Hausarzt): Grafenstraße 2-4; 45239 Essen; Tel. 0201/49911; Test ohne Symptome.

Dr. med. Rainer Kirchhof (Innere Medizin, Hausarzt): Heidhauser Str. 144; 45239 Essen; Tel. 0201/49911; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Ursula Knoche-Walter (Innere und Allgemeinmedizin): Wintgenstraße 23-25; 45239 Essen; Tel. 020140093; Test ohne Symptome.

Dr. med. Hans-Gerhard Kraus (Innere Medizin, Hausarzt): Wintgenstraße 23-25; 45239 Essen 0201/40093; Test ohne Symptome.

Dipl.- Med. Silke Lammers (Innere und Allgemeinmedizin): Jacobsallee 16; 45239 Essen; Tel. 0201/408091; Test ohne Symptome.

Dr. med. Bernward Scherbaum (Innere Medizin, Hausarzt): Jacobsallee 16; 45239 Essen; Tel. 0201/408091; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ruth Trabelsi (Innere Medizin, Hausarzt): Brückstraße 33-35; 45239 Essen; Tel. 0201/493454; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45257: Diese Ärzte testen

Dr. med. Mark David Arhelger (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt) Hofstr. 12; 45257; Essen; Tel. 0201/486026; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Reinhold Krämer (Innere und Allgemeinmedizin): Kupferdreher Str. 154; 45257 Essen; Tel. 0201/483822; Test ohne Symptome.

Petra Miklis (Innere Medizin, Hausarzt): Kupferdreher Str. 154; 45257 Essen; Teil 0201/483822; Test ohne Symptome.

Dr. med. Michael Mulders (Innere Medizin, Hausarzt): Heidbergweg 30; 45257 Essen; Tel. 0201/481276; Test ohne Symptome.

Dr. med. Harald Schumann (Innere und Allgemeinmedizin): Kupferdreher Str. 154; 45257 Essen; Tel. 0201/483822; Test ohne Symptome.

Natalia Weber (Innere und Allgemeinmedizin): Kupferdreher Str. 154; 45257 Essen; Tel. 0201/483822; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45259: Diese Ärzte testen

Dr. med. Birgit Galland (Innere Medizin, Hausarzt): Zölestinstr. 5; 45259 Essen; Tel. 0201/460885; Test ohne Symptome.

Dr. med. HorstHammen (Innere Medizin, Hausarzt): Heisinger Str. 509; 45259 Essen; Tel. 0201/4668806; Test ohne Symptome.

Dr. med. Annette Lehner (Innere Medizin, Hausarzt): Zölestinstr. 5; 45259 Essen; Tel. 0201/460885; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45276: Diese Ärzte testen

Werner Feiler (Innere Medizin - SP Nephrologie): Kaiser-Wilhelm-Platz 12; 45276 Essen; Tel. 0201/500023; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Bettina Hoppe (Innere und Allgemeinmedizin): Kaiser-Otto-Platz 9; 45276 Essen; Tel. 0201/8471613; Test ohne Symptome.

Patricia Keller (Innere Medizin, Hausarzt): Paßstr. 2; 45276 Essen; Tel. 0201/512953; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ivar Leben (Innere Medizin, Hausarzt): Kaiser-Otto-Platz 9; 45276 Essen; Tel. 0201/8471620; Test ohne Symptome.

Elke Lepping-Leben (Innere und Allgemeinmedizin): Kaiser-Otto-Platz 9; 45276 Essen; Tel. 0201/8471620; Test ohne Symptome.

Martin Lesch (Innere Medizin - SP Nephrologie): Kaiser-Wilhelm-Platz 12; 45276 Essen; Tel. 0201/500023; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Thorsten Rau (Innere Medizin, Hausarzt): Kaiser-Otto-Platz 9; 45276 Essen; Tel. 0201/8471613; Test ohne Symptome.

Dr. med. Oleg Tartakowski (Innere Medizin - SP Nephrologie): Kaiser-Wilhelm-Platz 12; 45276 Essen; Tel. 0201/500023; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45277: Diese Ärzte testen

Dr. med. Johannes Amtenbrink (Innere Medizin, Hausarzt): Klapperstr. 46; 45277 Essen’; Tel. 0201/585081; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Karen Dyck (Innere und Allgemeinmedizin): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/444418; Test ohne Symptome.

Frank Kieseler (Innere Medizin, Hausarzt): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/584058; Test ohne Symptome.

Dr. med. Carsten Klugewitz (Innere Medizin, Hausarzt): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/585555; Test ohne Symptome.

Dr. med. Patric Krumme (Innere Medizin, Hausarzt): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/585555; Test ohne Symptome.

Andrea Neeff-Kaufhold (Innere Medizin, Hausarzt): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/585555; Test ohne Symptome.

Dr. med. Gunther Riest (Innere und Allgemeinmedizin): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/444418; Test ohne Symptome.

Dr. med. Bettina Rudolph (Innere Medizin, Hausarzt): Lehmanns Brink 5; 45277 Essen; Tel. 0201/585555; Test ohne Symptome.

Inga Steinebach (Innere und Allgemeinmedizin): Klapperstraße 53; 45277 Essen; Tel. 0201/584058; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45279: Diese Ärzte testen

Dr. med. Peter Felderbauer (Innere Medizin, Hausarzt): Dahlhauser Str. 177; 45279 Essen; Tel. 0201/536090; Test ohne Symptome.

Dr. med. Tilman Horn (Innere Medizin, Hausarzt): Dahlhauser Str. 177; 45279 Essen; Tel. 0201/536090; Test ohne Symptome.

Dr. med. Wolfgang Klinkhart (Innere Medizin, Hausarzt): Bochumer Landstraße 345; 45279 Essen; Tel. 0201/505066; Test ohne Symptome.

Dr. med. Katrin Köhn (Innere und Allgemeinmedizin): Minnesängerstr. 41; 45279 Essen; Tel. 0201/8535183; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ralph-Detlef Köhn (Innere Medizin, Hausarzt): Minnesängerstr. 41; 45279 Essen; Tel. 0201/533344; Test ohne Symptome.

Klaus Leifeld (Innere Medizin, Hausarzt): Carl-Wolf-Str. 17; 45279 Essen; Tel. 0201/538797; Test ohne Symptome.

Dr. med. Arne Luitjens (Innere und Allgemeinmedizin): Bochumer Landstraße 345; 45279 Essen; Tel. 0201/505066; Test ohne Symptome.

Dr. med. Frank Siepmann (Innere Medizin, Hausarzt): Im Haferfeld 8; 45279 Essen; Tel. 0201/500004; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45289: Diese Ärzte testen

Agnes Bergstermann (Innere Medizin, Hausarzt): Laurastr. 4-6; 45289 Essen; Tel. 0201/57791; Test ohne Symptome.

Dr. med. Christiane Bielefeld (Innere und Allgemeinmedizin): Alte Hauptstr. 28; 45289 Essen; Tel. 0201/579393; Test ohne Symptome.

Dr. med. Nicolae GolopentaI (nnere und Allgemeinmedizin): Laurastr. 4-6; 45289 Essen; Tel. 0201/57791; Test ohne Symptome.

Dr. med. Lutz Tünnermann (Innere Medizin, Hausarzt): Laurastr. 4-6; 45289 Essen; Tel. 0201/57791; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45307: Diese Ärzte testen

Abdulrahman Allouch (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Krayer Str. 234; 45307 Essen; Tel. 0201/594811; Test ohne Symptome.

Dr. med. Sabine Brugger-Frenzel (Innere und Allgemeinmedizin): Zur Beckhove 25-29; 45307 Essen; Tel. 0201/8576950Ja

Dr. med. Markus Ebel (Innere Medizin, Hausarzt): Wendelinstraße 38; 45307 Essen; Tel. 0201/553717; Test ohne Symptome.

Dr. med. Hendrik Hagemann (Innere Medizin, Hausarzt): Krayer Str. 227; 45307 Essen; Tel. 0201/555051; Test ohne Symptome.

MargareteHalama (Arzt / Praktischer Arzt, Hausarzt): Joachimstr. 26; 45307 Essen; Tel. 0201/553717; Test ohne Symptome.

Jörg Krüger (Innere Medizin, Hausarzt): Krayer Str. 227; 45307 Essen; Tel. 0201/555051; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Aurelia Lang (Innere Medizin, Hausarzt): Gantenbergstr. 4; 45307 Essen; Tel. 0201/590278; Kein Test ohne Symptome.

Stefanie Lang (Innere Medizin, Hausarzt): Gantenbergstr. 4; 45307 Essen; Tel. 0201/590278; Kein Test ohne Symptome.

Dr. med. Franz-Josef Lang (“Orthopädie / Orthopädie und Unfallchirurgie“): Gantenbergstr. 4; 45307 Essen; Tel. 0201590278; Kein Test ohne Symptome.

Dr. med. Thomas Schöpper (Innere Medizin, Hausarzt): Zur Beckhove 25-29; 45307 Essen; Tel. 0201/8576950; Test ohne Symptome.

Dr. med. Angela Zilg (Innere Medizin, Hausarzt): Krayer Str. 227; 45307 Essen; Tel.0201/555051; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Postleitzahl 45309: Diese Ärzte testen

Dr. med. Peter Berndt (Innere und Allgemeinmedizin): Huestr. 111; 45309 Essen; Tel. 0201(210031; Kein Test ohne Symptome.

Dr. med. Youcef Bleckmann (Allgemeinmedizin): Huestr. 11145309 Essen; Tel. 0201/210031; Test ohne Symptome.

Dr. med. Eckart Lohr (Innere Medizin, Hausarzt): Huestr. 111; 45309 Essen; Tel. 0201/210031; Test ohne Symptome.

Rudolf Spreen (Hausarzt): Huestr. 111; 45309 Essen; Tel. 0201/210031; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45326: Diese Ärzte testen

Sascha Bittner (Innere Medizin, Hausarzt): Bäuminghausstraße 82; 45326 Essen; Tel. 0201/325555; Test ohne Symptome.

Christa Bohnenkamp (Innere Medizin, Hausarzt): Bäuminghausstraße 82; 45326 Essen; Tel. 0201/325555; Test ohne Symptome.

Dr. med. Sameollah Fatehi (Innere und Allgemeinmedizin): Altenessener Straße 212; 45326 Essen; Tel. 0201323492; Test ohne Symptome.

Ana Laubinger Allgemeinmedizin Bäuminghausstraße 82; 45326 Essen; Tel. 0201325555; Test ohne Symptome.

Fernando Mejuto Jorrin (Innere Medizin, Hausarzt): Bäuminghausstraße 82; 45326 Essen 0201/325555; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45327: Diese Ärzte testen

Maryna Arutyunova (Innere Medizin, Hausarzt): Termeerhöfe 5; 45327 Essen; Tel. 0201/301374; Test ohne Symptome.

Dr. med. Marion Assenmacher (Innere und Allgemeinmedizin): Gelsenkirchener Str. 285-289; 45327 Essen; Tel. 0201/305070; Test ohne Symptome.

Thomas Dickel (Innere und Allgemeinmedizin): Termeerhöfe 5; 45327 Essen; Tel. 0201/301374; Test ohne Symptome.

Michael Gelfer (Innere und Allgemeinmedizin): Hanielstr. 33; 45327 Essen; Tel. 0201/309697; Test ohne Symptome.

Michael Gelfer (Innere und Allgemeinmedizin): Termeerhöfe 5; 45327 Essen; Tel. 0201/301374; Test ohne Symptome.

Dr. med. Ludwig Kleine-Seuken (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Bullmannaue 7; 45327 Essen; Tel. 0201/300615; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Nirupa Nagarajah (Innere Medizin, Hausarzt): Limbecker Platz 4; 45327 Essen; Tel. 0201/305070; Test ohne Symptome.

Marcus Reil (Allgemeinmedizin): Gelsenkirchener Str. 285; 45327 Essen; Tel. 0201/303057; Test ohne Symptome.

Dr. med. LutzRothlübbers (Innere Medizin, Facharzt): Termeerhöfe 5; 45327 Essen; Tel. 0201301374; Test ohne Symptome.

Dr. med. Martin Schaefer (Innere Medizin - SP Kardiologie): Termeerhöfe 5; 45327 Essen; Tel. 0201301374; Test ohne Symptome.

Dr. med. Karlheinz Schmitz (Innere Medizin, Hausarzt): Viktoriastr. 41a; 45327 Essen; Tel. 0201303076; Test ohne Symptome.

Dr. med. Michael Thiel Jugendmedizin, Hausarzt): Ückendorfer Straße 51; 45327 Essen; Tel. 0201/309808; kein Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige eigene Patienten.

Abdul Tnesh (HNO): Katernberger Str. 48; 45327 Essen; Tel. 0201/350161; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45329: Diese Ärzte testen

Christoph Bornemann (Innere und Allgemeinmedizin): Karnaperstr. 99; 45329 Essen; Tel. 0201/381418; Test ohne Symptome.

Dr. med. Claudia Breitwieser (Innere Medizin, Hausarzt): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201/3195580; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med.Hans-PeterEnder (HNO): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201/350161; Test ohne Symptome.

Andrea-Maria Hansen (Innere und Allgemeinmedizin): Karnaper Straße 174a; 45329 Essen; Tel. 0201/382888; Test ohne Symptome.

Marian Holly (Innere und Allgemeinmedizin): Altenessener Straße 447; 45329 Essen; 0201/344784; Test ohne Symptome.

Dr. med. Wolfgang Huppertz (Innere Medizin, Facharzt): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201/3195580; Test ohne Symptome; Schwerpunktmäßige Tests eigener Patienten.

Dr. med. Karin Jodscheit (Allgemeinmedizin): Altenessener Straße 447; 45329 Essen; Tel. 0201/344784; Test ohne Symptome.

Dr. med. Rolf-Dieter Kranich (HNO): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201350161; Test ohne Symptome.

Dr. med. Metin Özyurt (Innere und Allgemeinmedizin): Wiehagenstr. 8-12; 45329 Essen; Tel. 0201/353666; Test ohne Symptome.

Dr. med. Leo Panic (Innere Medizin, Hausarzt): Bischoffstr. 134; 45329 Essen; Tel. 0201/352444; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Hermann Römer (Allgemeinmedizin): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201/3195580; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Claudia Rust (Allgemeinmedizin): Karnaper Straße 174a; 45329 Essen; Tel. 0201/382888; Test ohne Symptome.

Abdul Tnesh (HNO): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201/350161; Test ohne Symptome.

Robert van Hal (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Bischoffstr. 134; 45329 Essen; Tel. 0201352444; Test ohne Symptome.

Dr. med. Jutta Wrubel (Innere Medizin, Hausarzt): Altenessener Str. 442; 45329 Essen; Tel. 0201/3195580; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Postleitzahl 45355: Diese Ärzte testen

Dr. med. Bernd Becker (Innere und Allgemeinmedizin): Weidkamp 1; 45355 Essen; Tel. 0201/81194156; Test ohne Symptome.

Ramona Bellaqa (Allgemeinmedizin): Bocholder Str. 158; 45355 Essen; Tel. 0201/670078; Test ohne Symptome.

Jan Breiderhoff (Innere und Allgemeinmedizin): Germaniaplatz 8; 45355 Essen; Tel. 0201/673303; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Marian Dembowiak (Innere und Allgemeinmedizin): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/866440; Test ohne Symptome.

Dr. med. Markus Faghih (Innere Medizin, Hausarzt): Bocholder Str. 158; 45355 Essen; Tel. 0201/670078; Test ohne Symptome.

Dr. med. Elise Faghih (Innere Medizin, Hausarzt): Weidkamp 136; 45355 Essen; Tel. 0201/667439; Test ohne Symptome.

Simone Festag (Innere und Allgemeinmedizin): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/866440; Test ohne Symptome.

Dr. med. Horst Fischer (Arzt / Praktischer Arzt, Hausarzt): Weidkamp 1; 45355 Essen; Tel. 0201/81194156; Test ohne Symptome.

Dr. med. Dirk Friedlinghaus (Innere Medizin, Hausarzt): Germaniastraße 231; 45355 Essen; Tel. 0201/671883; Test ohne Symptome.

Nicole Friedrichs (Innere Medizin, Hausarzt): Bocholder Str. 158; 45355 Essen; Tel. 0201/670078; Test ohne Symptome.

Dr. med. Dirk Hagemann (Innere Medizin, Hausarzt): Germaniaplatz 8; 45355 Essen; Tel. 0201/673303; Test ohne Symptome.; Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Marieluise Helling (HNO): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201684918); Test ohne Symptome.

Dr. med. Tatjana Heukamp (Innere und Allgemeinmedizin): Schloßstraße 174; 45355 Essen; Tel. 0201/94696350; Test ohne Symptome.

Dr. med. Michael Hill (Innere und Allgemeinmedizin): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/676011; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Stefanie Hofmann (Innere Medizin, Hausarzt): Schloßstraße 174; 45355 Essen; Tel. 0201/94696350; Test ohne Symptome.

Dr. med. Farzaneh Khosrow Poor-Bayat (Innere und Allgemeinmedizin): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/676011; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Wolfgang Kömen (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Schloßstraße 174; 45355 Essen; Tel. 0201/675063; Test ohne Symptome.

Christoph Löwendick (Frauenheilkunde und Geburtshilfe): Bocholder Straße 158; 45355 Essen; Tel. 0201/682612; Test ohne Symptome.

Marco Palmowski (Innere und Allgemeinmedizin): Germaniaplatz 8; 45355 Essen; Tel. 0201/673303; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Thomas Patsis (Innere Medizin, Hausarzt): Fürstäbtissinstr. 3; 45355 Essen; Tel. 0201/678997; Test ohne Symptome.

Dr. med. Uwe Preuße (Anästhesiologie): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/866440; Test ohne Symptome.

Dr. med. Mazin Sanuri (Innere Medizin, Hausarzt): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/866440; Test ohne Symptome.

Dr. med. Axel Schaefer (Innere Medizin, Hausarzt): Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/866440; Test ohne Symptome.

Dr. med. Jörg Schmeck (Innere Medizin, Hausarzt)Hülsmannstr. 6; 45355 Essen; Tel. 0201/676011; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Barbara Schmeling (Innere und Allgemeinmedizin): Schloßstraße 174; 45355 Essen; Tel. 0201/94696350; Test ohne Symptome.

BirgitSoldat (HNO): Bocholder Str. 183; 45355 Essen; Teil. 0201/673025; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Thomas Suski (Innere Medizin, Hausarzt): Borbecker Str. 244; 45355 Essen; Tel. 0201/867270; Test ohne Symptome.

Karl-Heinz Wagner (Arzt / Praktischer Arzt, Hausarzt): Fürstäbtissinstr. 3; 45355 Essen; Tel. 0201678997; Test ohne Symptome.

Dr. med. Martin Zühlke (Innere und Allgemeinmedizin): Bocholder Str. 158; 45355 Essen; Tel. 0201/670078; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45356: Diese Ärzte testen

Salah-Al-Deen Abdul-Aziz (Innere Medizin, Hausarzt): Bocholder Str. 276; 45356 Essen; Tel. 0201/662889; Test ohne Symptome.

Dr. med. Cornelia Vosschulte (Innere und Allgemeinmedizin): Bocholder Str. 276; 45356 Essen; Tel.- 0201662889; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45357: Diese Ärzte testen

Garivalia Ikonomou (Innere und Allgemeinmedizin): Triftstraße 21; 45357 Essen; Tel. 0201/690813; Keine Tests ohne Symptome.

Dr. med. Elke Kleinbielen (Arzt / Praktischer Arzt, Hausarzt): Donnerstr. 226; 45357 Essen 0201/692927; Test ohne Symptome.

Postleitzahl 45359: Diese Ärzte testen

Dr. med. HeidiBehr (Innere Medizin, Hausarzt): Frintroper Str. 433; 45359 Essen; Tel. 0201/699041; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Stefan Eisel (Innere und Allgemeinmedizin): Frintroper Str. 432; 45359 Essen; Tel. 0201/694092; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Kerstin Schmittmann-Ohters (Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hausarzt): Frintroper Str. 442; 45359 Essen; Tel. 0201/6958091; Test ohne Symptome.

Dr. med. CarstenSwak (Innere Medizin, Hausarzt): Schönebecker Straße 77; 45359 Essen; Tel. 0201/867160; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Thomas Temme (Innere Medizin, Hausarzt): Schönebecker Straße 77; 45359 Essen; Tel. 0201/867160; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Afrim Vlasalija (Innere Medizin, Hausarzt): Frintroper Str. 433; 45359 Essen; Tel. 0201/699041; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

Dr. med. Ulrich Weber (Innere und Allgemeinmedizin): Unterstr. 75; 45359 Essen; Tel. 0201/609070; Test ohne Symptome. Schwerpunktmäßig eigene Patienten.

(Liste: Stand 2.11.2020)

