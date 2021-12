Corona: Stadt Essen startet temporäre stationäre Impfstellen

Corona in Essen: Die Stadt richtet weitere Impfstellen ein.

Essen. Das Interesse an Impfungen steigt: Essen richtet ab Montag drei temporäre stationäre Impfstellen ein. Wo sie stehen und wann sie geöffnet sind.

Die Stadt Essen richtet ab Montag (6.12.) drei neue temporäre Impfstellen ein – vor dem Hintergrund des steigenden Interesses an Impfungen (insbesondere von Boosterimpfungen). Die Impfstellen sollen an festen Tagen und zu festen Uhrzeiten öffnen, heißt es in einer Mitteilung.

Vor Ort sollen mehrere Impfstraßen eingerichtet werden, „so dass die Impfkapazitäten erheblich gesteigert werden“, teilt die Stadt mit. Wie bei den dezentralen Impfaktionen in den Stadtteilen ist keine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Erstimpfungen sollen in den neuen Impfstellen priorisiert werden, dafür werde eine extra Impfstraße („Fast Lane“) eingerichtet.

Corona in Essen: Diese temporäre stationäre Impfstellen öffnen

Altenessen-Nord: Verwaltungsgebäude des Marienhospitals , Johanniskirchstr. 27 – dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr

, Johanniskirchstr. 27 – dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr Werden: Kardinal-Hengsbach-Haus , Dahler Höhe 29 – mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr

, Dahler Höhe 29 – mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr Innenstadt: ein Ladenlokal in der Theaterpassage an der Rathenaustraße 2 – montags, dienstags und freitags, von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr

Gleichzeitig werden andere dezentrale Impfaktionen in den Stadtteilen angeboten (zur Übersicht).

Die Stadt weist auf folgendes hin: Wenn Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren geimpft werden, muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein.

