Corona-Silvester: Essen startet ruhig ins neue Jahr

Essen Wenig Böllerei, kaum Menschenansammlungen: In der Neujahrsnacht ist es in Essen recht ruhig geblieben. Das Ordnungsamt hatte wenig zu tun.

Essen hat einen recht ruhigen Jahreswechsel erlebt. Viele Essener feierten im engen Kreis zu Hause, die sonst übliche Böllerei fiel nach dem Verkaufsverbot erwartungsgemäß deutlich kleiner aus. Größere Partys musste zumindest das Ordnungsamt nicht auflösen. Die Menschen hielten sich offenbar im Großen und Ganzen an die Corona-Kontaktbeschränkungen.

"Es war eine sehr ruhige Silvesternacht", sagte am Freitag eine Sprecherin der Stadt mit Verweis auf den Einsatzbericht des Ordnungsamtes. Die Menschen hätten sich in kleinen Gruppen um Mitternacht draußen versammelt. Nur in der Innenstadt, so die Stadtsprecherin, musste die Polizei eine größere Personengruppe auflösen.

Unter anderem trafen sich auf der Rüttenscheider Straße vereinzelt Leute, um mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anzustoßen. Eigentlich galt zwar ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, wenn es aber keine Auffälligkeiten gab, drückte das Ordnungsamt offenbar ein Auge zu.

Auch die Feuerwehr hatte in der Silvesternacht deutlich weniger Einsätze gemeldet. Die Polizei sprach dagegen von einer "ereignisreichen Nacht". Sie war mit verstärkten Kräften im Einsatz. Eine Bilanz in Zahlen konnte sie am Freitag allerdings noch nicht ziehen. Es gab aber im Südostviertel und in Altenessen zwei größere Vorfälle.

Verkaufsverbot wirkt: Deutlich weniger Feuerwerk

Dunkel und still blieb es jedoch auch in dieser "Corona-Silvesternacht" um Mitternacht nicht. Der eine oder andere hatte offensichtlich im Keller noch alte Böller- und Raketenbestände gefunden. Anders als andere Städte hatte Essen kein Böllerverbot erlassen. Doch das Verkaufsverbot zeigte Wirkung. Das Ordnungsamt spricht von deutlich weniger Böllerei.

Eindrücklich zeigt dies auch unsere Bildmontage oben. Die Fotos wurden dieses Jahr und im vergangenen Jahr kurz nach Mitternacht im Univiertel aufgenommen.

Auch in Frohnhausen, so berichten Beobachter, gab es auffallend weniger Feuerwerk und Knallerei als in den vergangenen Jahren. Wenn, dann war eher in Richtung Innenstadt die eine oder andere Rakete am Nachthimmel zu sehen. Einige Nachbarn standen auch in Frohnhausen mit Abstand und Sekt und Wunderkerzen auf der Straße.

Kaum Böllerreste auf den Straßen

In Rüttenscheid in Bredeney gab es ebenfalls einige lokale "Raketennester". In Haarzopf soll in manchen Wohngebieten durchaus ordentlich geknallt worden sein. Die Polizei musste dort offenbar auch bei einer größeren Party einschreiten.

Auf der alten Eisenbahnbrücke zwischen Kupferdreh und Heisingen - eigentlich ein beliebter Mitternachtstreff an Silvester - standen nur vereinzelt Menschen in Zweier-Gruppen.

Die äußerst gebremste Böllerei war auch am Neujahrstag in der Stadt zu sehen. Auf den Straßen im Südviertel beispielsweise oder im Stadtgarten lagen kaum Reste von Feuerwerk herum. Die Straßenreinigung der EBE dürfte also zum Jahresstart 2021 deutlich weniger zu tun haben.