Corona: Sieben-Tage-Indizenz in Essen sinkt Samstag leicht

Essen. Der Inzidenzwert ist in Essen wieder leicht gesunken. Entwarnung gibt es aber nicht. Samstag ist Tag der Offenen Moscheen. Appell an Migranten.

Die Zahl aktueller Corona-Infektionen in Essen ist etwas gesunken. Während der aussagekräftige Inzidenzwert am Freitagmorgen noch bei 32,1 lag meldete das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen eine Sieben-Tag-Inzidenz von 30,4. Die Situation entspannte sich also leicht, als Entwarnung ist dies jedoch nicht zu sehen.

Vor dem stadtweiten „Tag der offenen Moscheen“ am Samstag, 3. Oktober, hatte die Stadt wiederholt an Migranten appelliert, die Hygieneschutzbestimmungen ernstzunehmen. Neun islamische Glaubensgemeinschaften öffnen am Samstag ihre Gotteshäuser ab 12 Uhr und laden zu Begegnungen ein. „Wir sind im engen Austausch mit der Kommission Islam und Moscheen in Essen“, berichtet Stadt-Sprecherin Silke Lenz. Die Kommission koordiniert den Tag der Moscheen. Aus dem Büro der Kommission heißt es: „Wir lassen nur Gäste mit Mundschutz in unsere Häuser und garantieren, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.“ Der traditionelle „Tag der offenen Moscheen“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Glaube in außergewöhnlichen Zeiten.“

„Das bricht mir das Genick“, sagt die Geschäftsführerin eines Festsaals über drohende, neue Einschränkungen

Die Stadtbezirke, die derzeit am meisten betroffen sind von Corona-Infektionen, sind die Bezirke I (u. a. Innenstadt), III (u. a. Altendorf, Frohnhausen) und VI (Schonnebeck, Katernberg, Stoppenberg) – also Quartiere mit hohen Migrantenquoten. Doch Silke Lenz warnt vor dem vermeintlich nahe liegenden Trugschluss, Corona-Infektionen seien derzeit vor allem eine Angelegenheit von Menschen mit Migrationshintergrund: „Aktuell geschehen die meisten Ansteckungen im familiären Umfeld, das hat nichts mit Nationalitäten oder Herkunft zu tun.“

Was ist der Inzidenzwert? Der Inzidenzwert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gerechnet auf die vergangenen sieben Tage. Er gilt als derzeit aussagekräftigster Wert, um Entwicklungen einer Epidemie zu beschreiben. Am Freitag hat die Stadt neue Schulen und Kitas genannt, in denen es bestätigte Corona-Fälle gibt: Das sind unter anderem das Gymnasium Überruhr, das Erich-Brost-Berufskolleg, das Berufskolleg im Bildungspark, außerdem die Kitas Hemsingskotten (Heisingen) und Schalthaus Beisen (Katernberg). In den Schulen müssen vereinzelte Personen in Quarantäne; wie es in den Kitas weitergeht, wird noch abgestimmt. .

Wird der kritische Wert von 35 erreicht, dürfen zum Beispiel nur noch 50 statt bislang maximal 150 Gäste an einer privaten Feier teilnehmen. „Das würde mir das Genick brechen“, sagt Tülay Koca, Geschäftsführerin des „Prenses Palace“, einem groß dimensionierten Festsaal am Westendhof in Frohnhausen. Im „Prenses Palace“, den es seit 15 Jahren gibt, feiern nicht nur türkische oder arabische Großfamilien ihre Hochzeiten – die Bandbreite der Gästeliste ist ungewöhnlich: Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat hier ihren Jahresempfang abgehalten, und die „Bandidos“ waren auch schon da.

Über 70 Prozent Verlust in diesem Geschäftsjahr meldet Tülay Koca seit dem „Lock-Down“ im März; der Saal fasst 500 Personen, noch sind derzeit 150 Gäste erlaubt, und „ich unternehme alles, um die Verordnungen einzuhalten“: Masken- und Hygienepflicht seien obligatorisch; keine Hochzeit ohne verbindliche Sitzpläne, und man habe extra Folie über die Tischdecken gezogen, um sie besser sauberhalten zu können. „Das, was in Hamm passiert, darf hier keinesfalls kommen“, sagt Tülay Koca. „Doch es gibt leider schwarze Schafe in der Branche, die sich um die Verordnungen nicht kümmern.“ In Hamm hatte eine einzige türkische Hochzeit für einen massiven Anstieg der Infektionszahlen gesorgt – der Inzidenzwert liegt bei 100, der höchste in Deutschland, und wer jetzt in Hamm eine Privatparty mit mehr als 25 Gästen feiern will, muss sie drei Tage vorher anmelden.

Höchststand aktueller Fälle war bislang Ende März mit 318 Fällen

Am Samstagmorgen waren in Essen 232 bestätigte, aktuelle Corona-Infektionen bekannt. Das waren 22 mehr als am Vortag. Den Höchststand bestätigter Infektionen in Essen gab es bislang am 28. März mit 318 Fällen.

Leicht gesunken ist die Zahl der Bürger, die sich in Quarantäne befinden. Waren es am Freitag noch 1095 Bürger, mussten sich Samstag nur noch 1066 Menschen isolieren. Die Zahl ist wegen mehrerer bestätigter Infektionsfälle in Kindertageseinrichtungen aber weiterhin recht hoch. Dort mussten mittlerweile zahlreiche Gruppen oder ganze Einrichtungen für 14 Tage geschlossen werden. Ende März, als alle Zahlen Spitzenwerte aufwiesen, waren es rund 1400.