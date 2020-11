Corona: Polizei und Stadt Essen haben die Jecken im Blick

Statt des Sturms aufs Rathaus gibt’s allenfalls eine Polonaise mit den Liebsten durchs heimische Wohnzimmer - viel mehr ist nicht drin beim diesjährigen Corona-Karneval, müsste die Einsicht heißen. Ob sie sich beim Start in die närrische Session am Mittwoch bei jedem Essener einstellt, bleibt allerdings abzuwarten.

Auch wenn die Stadt zum 11.11. nicht erwartet, „dass es ein größeres Aufkommen“ von Jecken in der Öffentlichkeit oder hinter heruntergelassenen Rollladen geben wird, weist deren Sprecherin Silke Lenz vorsorglich darauf hin: „Mit haben gemeinsam mit der Polizei ein Auge drauf.“ Man werde in der Innenstadt und auch in einigen Stadtteilen präsent sein, um zu sehen, ob die Pandemieregeln tatsächlich eingehalten werden.

Zur Verstärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes in Essen hatte Innenminister Herbert Reul am Montag mit Blick auf den Karneval zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei angekündigt und gleichzeitig an die Bürger appelliert: „Bleiben Sie zu Hause.“

Lenz betonte allerdings, dass die Einheiten nicht exklusiv mit Blick auf den Beginn der fünften Jahreszeit angefordert worden seien. Die Stadt habe in der vergangenen Woche vielmehr ein „allgemeines Amtsersuchen“ gestellt, um die eigenen Mitarbeiter grundsätzlich von der Polizei bei der Durchsetzung der verschärften Coronaschutzverordnung unterstützen zu lassen. Seitdem sind die Kräfte auch in Gestalt häufigerer Doppelstreifen unterwegs. Allein die Kommune kann dafür 42 Mitarbeiter plus eines knappen Dutzend Auszubildender abstellen.

Verstärkt kontrolliert wurde vor allem am vergangenen Wochenende. Das Ordnungsamt der Stadt Essen und Beamte der Polizei waren in Gastronomiebetrieben und an belebten Plätzen unterwegs. Unter anderem überprüft wurden 34 Betriebe und das Umfeld des geschlossenen Straßenstrichs an der Gladbecker Straße. An den dortigen Verrichtungsboxen wurden Verstöße festgestellt. In sechs Betrieben wurden ebenfalls Bußgelder fällig, die sich in vier Fällen sowohl gegen die Betreiber als auch anwesende Gäste richten.

Seit Inkrafttreten der ersten Coronaschutzverordnung im Mai hat die Stadt nach eigenen Angaben mittlerweile über 3000 Verfahren wegen Missachtung der Regeln eingeleitet. Die fälligen Strafen summieren sich inzwischen auf rund eine halbe Million Euro.

Originär zuständig für den Infektionsschutz sind die Kommunen. Grundsätzlich entspricht die Polizei den Amts- und Vollzugshilfeersuchen der Städte und geht mit den Ordnungsbehörden gemeinsam auf Streife, heißt es aus dem Innenministerium: „Die Bilanz der ersten Woche nach Einführung der neuen Corona-Regeln zeigt, dass sich die Menschen weitgehend an die Maßnahmen halten.“

