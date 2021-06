Corona-Pandemie: Info-Mobil startet in Essener Stadtteilen

Das neue Corona-Info-Mobil ist ab dem 7. Juni in Essens Stadtteilen unterwegs, um Bürger über den Coronaschutz aufzuklären. Wann es wo Halt macht.

Ein neues Corona-Info-Mobil ist ab Montag, 7. Juni, in Essen unterwegs. Ziel des Mobils ist es laut Stadt, vor Ort über Coronaschutz, Tests und Impfungen aufzuklären. Seinen ersten Halt macht das Fahrzeug in Huttrop. Von 10 bis 13 Uhr können sich Interessierte in der Schulzstraße, auf Höhe der Hausnummern 18 bis 28 informieren.

Neben dem Gesundheitsamt sind auch Mitarbeiter aus der Stadtteilarbeit und vom Jugendamt sowie Integrationslotsen vor Ort. Denn das Angebot richtet sich insbesondere an zugewanderte Essenerinnen und Essener mit geringen Deutschkenntnissen. Daher wurden auch mehrsprachige Informationsmaterialien erstellt. Anders als in Köln dient der Service lediglich der Information, geimpft wird vor Ort nicht.

In seiner ersten Woche fährt das Info-Mobil quer durchs Stadtgebiet und ist jeweils von 9 bis 12 Uhr vor Ort: Am Dienstag, 8. Juni, ist es auf dem Vorplatz der Alten Kirche in Altenessen, am darauffolgenden Tag vor dem Bürgerladen Hörsterfeld in Horst. Den nächsten Stopp macht es dann am Donnerstag, 10. Juni, auf dem Frohnhauser Markt. Vor dem Bürgerzentrum Kon-Takt macht das Mobil am Freitag seinen letzten Halt für die Woche.

