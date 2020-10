Corona-Meldeportal: Laschet warnt vor Klima des Misstrauens

Das umstrittene Essener Meldeportal für Corona-Verstöße, bundesweit bekannt, seit Bundestagsvize Wolfgang Kubicki es mit harschen Worten öffentlich brandmarkte, löst offenbar auch an der NRW-Spitze nicht unbedingt Begeisterung aus. Von einem Journalisten befragt, was er davon halte, dass Essen im Internet anonyme Anzeigen gegen Corona-Verstöße und sogar das Hochladen von Beweisfotos zulässt, gab sich Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag betont zurückhaltend.

Er wolle die Entscheidung der Stadt Essen für eine solche Melde-Gelegenheit nicht bewerten, sagte Laschet und tat es dann doch: Prinzipiell halte er solche Hinweise aus der Bevölkerung auf massive Verstöße gegen die Schutzregeln zwar nicht für falsch, „wenn wirklich Dinge aus dem Ruder laufen – einverstanden“.

Dies dürfe allerdings nicht dazu führen „dass jeder seinen Nachbarn beobachtet, ob der sich korrekt verhält“: „Wir müssen darauf achten, dass wir kein Klima des Misstrauens in unsere Nachbarschaft tragen“, betonte Laschet, „so eine Gesellschaft können wir uns in Nordrhein-Westfalen nicht wünschen“.

