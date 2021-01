Corona-Leugner: Morddrohungen gegen Uniklinikärztin Doc Caro

Essen. Doc Caro vom Uniklinikum Essen erhält Morddrohungen von Corona-Leugnern. Aktuell kritisiert die Bloggerin, wie der Impfstoff verteilt wird.

Die Leiterin der Notaufnahme der Uniklinik Essen, Dr. Carola Holzner, erhält Morddrohungen von Corona-Leugnern. Holzner, die als "Doc Caro" über ihre Pandemie-Erfahrungen bloggt, wird auf ihrer Facebook-Seite offenbar übel beleidigt und bedroht. „Beschimpfungen und einen Shitstorm in diesem Ausmaß habe ich nicht erwartet“, sagt Holzner im Online-Format „19 – die DUB Chefvisite“. Grundsätzlich erlebe sie einen "unheimlich hohen Informationsbedarf" und erfahre für ihre Aufklärungsarbeit auch viel Zuspruch.

´19 – die DUB-Chefvisite / Folge XXXVIII

Viele ließen sich von der Anonymität des Internets jedoch zu heftigen Beleidigungen verleiten, berichtet die Oberärztin.

"Warum bekommen Ärzte und Pflegekräfte keinen Impfstoff?"

In einem Offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) zeigte sich die Holzner auch über die aktuellen Engpässe bei der Impfung „irritiert“. Sie wundere sich, dass sie als „Covid-Versorgerin an der Front“ zunächst keinen Termin für eine Impfung erhalten habe. "Meine Kollegen und ich setzen sich täglich dem Infektionsrisiko aus. Das tun wir gerne. Aber auch wir sind nicht davor geschützt, uns zu infizieren und vielleicht zu erkranken."

Medizinisches Personal sei in der Impfkampagne genauso hoch priorisiert wie die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, doch bei der Umsetzung hapere es. "Wie kann es sein, dass Pflegekräfte, Ärzte, Personal in Risikobereichen keinen Impfstoff bekommen?", fragt Holzner. Gerade sie dürften doch in der aktuellen Situation nicht ausfallen: "Wir halten hier den Laden am Laufen."

Ihren Brief an Laschet will die Ärztin als „Appell und Hilferuf“ verstanden wissen. Aus ihrer Sicht mangele es angesichts der Rolle der Bundesländer bei der Umsetzung der Impfungen an zentraler Koordination: „Einer muss die Großschadenslage managen“, fordert Holzner. Eine schnelle Impfung wäre für sie auch ein Zeichen der Wertschätzung: „Wir sind mehr wert als Geklatsche, Schokolade und Streichwurst“, sagt die Medizinerin mit Blick auf symbolische Geschenke, die medizinisches Personal zum Teil statt eines finanziellen Bonus erhalten habe.

130 Covid-19-Patienten liegen im Uniklinikum Essen

In der Essener Notaufnahme sieht Carola Holzner übrigens „trotz Lockdowns keine Entlastung“. Auch Klinikchef Professor Jochen Werner betont, dass die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch die Feiertage verzerrt seien. Im Uniklinikum Essen würden weiterhin mehr als 130 Covid-19-Patienten versorgt, aktuell liegen 44 von ihnen auf der Intensivstation.

