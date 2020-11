Corona-Krise weckt Hilfsbereitschaft der Essener Bürger

Die Corona-Krise und ihre massiven Auswirkungen befördern die Hilfsbereitschaft der Essener Bürger. Das zeigt sich an unterschiedlichsten Stellen – zum Beispiel an Schulen. Sie leiden unter erheblichem Lehrer-Ausfall . Zunehmend melden sich vor allem an Grundschulen Mütter und Väter, die bei der Betreuung oder sogar im Unterricht aushelfen wollen.

So wurde zuletzt im Förderverein der Ardey-Grundschule in Rellinghausen vorsichtshalber erwogen, ob Eltern nicht zumindest die Stillarbeits-Phasen der Kinder im Klassenraum beaufsichtigen könnten. Das solle dazu beitragen, dass der Schulbetrieb grundsätzlich im Fall von Vakanzen aufrechterhalten werden kann. Auch an anderen Essener Grundschulen ist es zu vergleichbaren Vorgängen gekommen - vor allem dort, wo die Kollegien klein sind und jeder krankheitsbedingte Ausfall von Lehrern sofort erhebliche Konsequenzen hat.

Pflegefamilien werden immer gesucht Auch ohne die Corona-Krise ist das Jugendamt auf Familien angewiesen, die kurz-, mittel- oder langfristig Kinder in Obhut nehmen. Von diesen so genannten Pflegefamilien gibt es derzeit 473, die insgesamt 536 Kinder betreuen. Sie stehen parat für Kinder, die in ihren eigenen Familien akut oder langfristig gefährdet sind oder aus anderen Gründen ein neues Zuhause benötigen. An solchen Pflegefamilien, die sich vor allem langfristig um ein Kind kümmern möchten, herrsche immer Bedarf, sagt Susanne Schreiner vom Jugendamt. Kontakt: Jugendamt der Stadt Essen, 0201 8851777.

Eltern dürfen nicht Lehrer spielen

„Wir dürfen und können solche Hilfsangebote nicht annehmen“, sagt jedoch Anke Seifert, Leiterin der Ardey-Grundschule. „Damit würden wir unsere Aufsichtspflicht massiv verletzen.“ Auch das NRW-Schulministerium erteilt solchen gut gemeinten Initiativen von Eltern eine klare Absage: Erstens sei es wegen der Corona-Krise derzeit geboten, die Zahl der Menschen, die sich in einem Schulgebäude aufhalten, auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Zweitens sei es grundsätzlich rechtlich nur möglich, dass Väter und Mütter in Aufsichts-Situationen allenfalls unterstützend tätig werden. „Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft besteht fort“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. „Die Verantwortung verbleibt bei der Lehrkraft.“ So hilft zum Beispiel an der Grundschule am Wassertum (Südostviertel) derzeit jeden Morgen ein Vater dabei, vor Schulbeginn auf dem Pausenhof Masken zu verteilen und einen geordneten Gang ins Schulgebäude der Kinder zu begleiten. Schulleiter Winfried Bega: „Solche Hilfe nehmen wir gerne in Anspruch, aber wir achten darauf, dass immer ein Lehrer die Aufsichtspflicht hat und nicht an Eltern abgegeben wird.“

Aufruf der Stadt bekam ungeahnte Resonanz

Ein anderes Beispiel: Das Jugendamt veröffentlichte in der vergangenen Woche einen Aufruf: Gesucht werden Familien, die kurzfristig Kinder aufnehmen können, deren Eltern beide an Corona erkrankt sind und sich zu Hause nicht mehr um den Nachwuchs kümmern können. „Wir sind überrollt worden von Hilfe-Angeboten“, berichtet Susanne Schreinert vom Jugendamt. Zwar habe es erst Einzelfälle gegeben, in denen die Eltern infiziert waren und somit das Familienleben lahm gelegt wurde. Doch man habe vorsorglich den Aufruf gestartet - und sei schier überwältigt worden: „Denn Familien, die ein Kind aufnehmen, dessen Eltern infiziert sind, müssen ja davon ausgehen, dass auch das Kind an Corona erkrankt ist.“ Was bedeutet: Der gesamte Haushalt muss in Quarantäne.

„Wir würden das machen, denn wir sind in einer vergleichbar guten Situation“, sagt ein Familienvater (43) aus Frintrop, der den Corona-Pflegefamilien-Aufruf des Jugendamts las und sich sofort bei der Behörde meldete. „Ich bin im Home Office und meine Frau arbeitet nur zwei- bis dreimal im Monat. Genug Platz haben wir zu Hause auch“, sagt der Vater eines vierjährigen Sohnes. „Ich finde, in dieser Situation muss es darum gehen, Menschen zu entlasten, denen es weniger gut geht und die von der Corona-Krise direkt betroffen sind.“

Auch am Corona-Telefon der Stadt Essen melden sich immer wieder Bürger, die ihre Hilfe anbieten: „Wobei ein Großteil der Hilfe bereits in der Nachbarschaft stattfindet und gar nicht öffentlich wird“, sagt Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen. So, wie zu Beginn der Pandemie Kirchengemeinden und Nachbarschaftsforen Hilfsangebote gestartet hätten, würden auch viele Privatbürger für ihre betagten Nachbarn einkaufen, um ihnen den Gang in den Supermarkt zu ersparen, Fahrdienste übernehmen, um Bus und Bahn zu vermeiden, und Amtsgänge erledigen.

