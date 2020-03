Corona: Krankenkasse kommt Mitgliedern in Essen entgegen

Essen Die DAK bietet Unternehmen und Selbstständigen eine vorübergehende Stundung an

Unternehmen und Selbstständige in Essen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, haben die Möglichkeit, bei ihren Zahlungen in die Kranken- und Pflegeversicherung vorübergehend zu sparen. Die DAK-Gesundheit bietet Betroffenen die Stundung ihrer Beiträge an.

Dafür sind keine Nachweise nötig, es genügt ein formloser Antrag, in dem der Schaden glaubhaft dargestellt wird. „Die Corona-Krise stellt uns alle vor ungeahnte Schwierigkeiten“, sagt Alexander Löhr, Leiter der DAK-Kundenberatung in Essen. „Es ist uns wichtig, unbürokratisch zu helfen.“ Gestundet werden können derzeit die Beiträge für März und April. Wenn die Auswirkungen der Corona-Krise darüber hinaus andauern sollten, bittet die Kasse die Unternehmen in Essen, sich erneut zu melden.

Einige Selbstständige in Essen können die Beiträge zur Krankenkasse reduzieren

Selbstständige in Essen können die Stundung ebenfalls formlos beantragen. Zusätzlich bietet die DAK-Gesundheit ihnen an, die Beiträge zu reduzieren. Das ist für alle Selbstständigen möglich, die noch nicht in der niedrigsten Beitragsstufe eingestuft sind. Auch hierfür reicht ein formloser Antrag. Alle Informationen zur Stundung von Beiträgen gibt es unter www.dak.de/beitragsstundung.