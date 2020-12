Corona: Kaufsonntag in der City und in Rüttenscheid entfällt

Essen. Aus dem verkaufsoffenen Sonntag am dritten Advent wird nichts: Mit Verweis auf die Corona-Schutzverordnung hat die Stadt die Events nun abgesagt.

Was die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi noch nicht verhindert hat , das macht am Ende die Pandemie zunichte: Der letzte für dieses Jahr noch ins Auge gefasste verkaufsoffene Sonntag am 13. Dezember ist nun auch offiziell von der Stadt abgesagt worden. Geplant war er für die Innenstadt und Rüttenscheid als „Begleitmusik“ für die dortigen Weihnachtsmärkte.

Wer denn nun von wem mehr profitierte, der örtliche Einzelhandel von den Weihnachtsmärkten oder umgekehrt – diese Frage kann damit offen bleiben. Fest steht nur: Die derzeit gültige Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen erlaubt keine sogenannten Spezialmärkte, zu denen auch Weihnachtsmärkte zählen. Weil diese aber als Anlass für die Ladenöffnung dienten, entfallen nun auch die Kauf-Sonntage.

Ein weiterer massiver Dämpfer für das Weihnachtsgeschäft

Die Absage dürfte dem ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogenen Weihnachtsgeschäft des stationären Einzelhandels einen weiteren massiven Dämpfer verpassen. Denn was die Stadt als abgespeckten Budenzauber unter dem Motto „Winter in Essen“ bietet, hält dem Vergleich mit der Angebots-Vielfalt eines Weihnachtsmarktes kaum Stand.

Zudem scheiterten schon in den zurückliegenden Monaten so manche verkaufsoffene Sonntage, weil sie entweder an die – letztlich abgesagten Events gekoppelt waren oder von Verdi erfolgreich beklagt wurden.

