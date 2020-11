Corona: Inzidenz in Essen sinkt deutlich von 189,4 auf 177,1

Der wichtige Wert der sogenannten „Sieben-Tages-Inzidenz“ in Essen ist am Donnerstag deutlich gesunken. Er lag bei 177,1 (Vortag: 189,4) und verzeichnete erstmals nach Tagen eine Abwärtsbewegung. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird berechnet aus der Zahl der Neuinfektion der vergangenen sieben Tage, gemessen auf 100.000 Einwohner. Viele Kommunen in NRW liegen deutlich über 200 – für diese Städte hatten Bund und Länder am Mittwoch neue, strengere Regeln vereinbart. So ist zum Beispiel Schulen gestattet, ab einem Inzidenzwert von 200 auf den so genannten „Hybrid-Unterricht“ ab Klasse 8 umzusteigen, also eine Mischung aus Digital- und Präsenzunterricht.

Auch die Zahl der aktuell Infizierten ist gesunken – erstmals seit Tagen wurde die 1.500er-Marke unterschritten. Derzeit ist bei 1.456 Bürgern eine akute Covid-Infektion nachgewiesen worden. Die bislang höchsten Werte erzielte Essen rund um den 8. November – da lag die Inzidenz bei 199. Anders als andere NRW-Kommune hat Essen noch nie die 200er-Marke überschritten.

