Corona: Interesse an Impfungen nimmt ab – so reagiert Essen

Interesse an Impfungen nimmt ab – so reagiert Essen

Essen. Die Impfquoten in Essen steigen kaum noch an. Die Stadt kürzt stark ab 7. März die Öffnungszeiten ihrer temporären Impfstellen.

Die Impfquoten in Essen steigen nur noch schwach. Das Interesse an den Impfaktionen im Stadtgebiet hat rapide abgenommen. Konsequenz: Die Stadt kürzt massiv ab kommenden Montag, 7. März, die Öffnungszeiten der stationären, temporären Impfstellen. Insgesamt haben die Impfstellen dann 18 Stunden pro Woche statt wie bisher insgesamt 96 Stunden geöffnet.

So gelten ab 7. März folgende Zeiten:

Altenessen-Nord, Verwaltungsgebäude Marienhospital, Johanniskirchstraße 27: Dienstag von 16 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr Frohnhausen, Lighthouse Essen, Liebigstraße 1: Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr

Innenstadt, Theaterpassage, Rathenaustraße 2: Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Werden, Kardinal-Hengsbach-Haus, Dahler Höhe 29: Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr

Bereits seit Ende Januar geschlossen haben die Impfstellen des Mediziners Oscar Pfeifer, der seit Weihnachten an den Wochenenden in Kupferdreh und in Katernberg Interessierte geimpft hat. Eigentlich sollten diese Aktionen bis Ende Februar andauern, doch die vorzeitige Schließung erfolgte wegen des rapide abgenommenen Interesses, heißt es.

Impfquoten bewegen sich kaum noch

Die Impfquoten in Essen bewegen sich entsprechend kaum noch: In der letzten Woche (Stand 22. Februar) lagen die Quoten bei 77,6 Prozent (Erstimpfungen), 74,3 Prozent (Zweitimpfungen) und 54,6 Prozent (Booster). Zum Vergleich: Anfang des Monats Februar (Stand 31. Januar) waren es 77,1 Prozent (Erstimpfungen), 73,1 Prozent (Zweitimpfungen) und 50,44 Prozent (Booster).

Darüber hinaus erfüllt sich derzeit offenbar nicht die Hoffnung, dass der neue Impfstoff Novavax neuen Schwung in die Impfbewegung bringen könnte: Am Wochenende kamen zu einer ersten Novavax-Impfaktion der Stadt gerade mal rund 300 Interessierte; gehofft hatte man auf 2000 bis 2500 Interessenten. Auch Mitte Februar blieb die Resonanz einer Impfaktion in der Eishalle Essen-West weit hinter den Erwartungen zurück. Das führte man jedoch auf die Angst von Impf-Interessierten auf angekündigte Störungen zurück.

Trotz der schwachen Resonanz auf die Novavax-Impfaktion setzt die Stadt auch Novavax künftig regelmäßig ein: Die Impfstelle in der Innenstadt (Theraterpassage, Innenstadt) verfügt ab Freitag, 4. März, auch über den neuartigen Impfstoff. Er ist zugänglich für Bürger ab 18 Jahren.

Hier geht es zu einer Übersicht aller aktuellen Impftermine.

