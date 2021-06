Corona-Infomobil in Essen: Weitere Termine stehen fest

Seit Anfang Juli ist das Corona-Infomobil in Essen unterwegs. Die Beratungen erfolgen in mehreren Sprachen, auch Aufklärungs- und Infomaterialien stehen in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Geimpft wird ausdrücklich nicht. Es handelt sich um ein reines Aufklärungsangebot. Zuletzt hatte es daran allerdings kaum Interesse gegeben. (jop)

