Corona in Essen: Zweiter „Montagsspaziergang“ auf City-Ring

Essen. Erneut gab es in Essen eine Demo gegen Corona-Maßnahmen. Verbreitet hatte den Aufruf eine Partei, die als Arm der „Querdenken“-Bewegung gilt.

Zum zweiten Mal hat am Montag (27.12.) ein sogenannter „Montagsspaziergang“ in Essen stattgefunden. Bei der ersten angemeldeten Demo gegen die Corona-Maßnahmen und „für eine freie Impfentscheidung“ waren am 20. Dezember in der Spitze 200 Menschen von der Gruga über die Rüttenscheider Straße in Richtung Innenstadt gezogen.

Bei der jüngsten Veranstaltung waren es nach Angaben der Polizei 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nun auf einer kürzeren Route auf dem City-Ring unterwegs waren.

„Montagsspaziergang“ in Essen: Partei „Die Basis“ verbreitet Aufruf

Der Demozug setzte sich demnach gegen 18 Uhr vom Weberplatz in der nördlichen Innenstadt aus in Bewegung, gegen 19.50 Uhr war die Veranstaltung laut Polizei an gleicher Stelle zu Ende. Auf Anfrage heißt es, dass der Polizeieinsatz in etwa so groß wie bei der ersten Auflage war. Wie schon eine Woche zuvor handelte es sich um eine angemeldete Veranstaltung, Anmelder soll der selbe Mann gewesen sein. „Zwischenfälle sind keine bekannt“, sagt Polizeisprecherin Sonja Kochem. In anderen Städten finden in Deutschland ebenfalls „Spaziergänge“ dieser Art statt – viele ohne Anmeldung.

In Essen hatte erneut die Partei „Die Basis“, die als Arm der „Querdenken“-Bewegung gilt und das Ende aller Corona-Maßnahmen fordert, einen Aufruf zu der Demo verbreitet. „Für kommenden Montag gibt es noch keine Anmeldung“, so Polizeisprecherin Kochem.

