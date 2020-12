In Essen gibt es neben den großen Laboren für Corona-PCR-Tests (Bild) jetzt auch Testzentren für Antigen-Schnelltests.

Coronavirus Corona in Essen: Zentren für Antigen-Schnelltest eröffnet

Essen In Essen sind neue Schnelltest-Zentren für Antigen-Tests eröffnet werden. Wir geben einen Überblick über Kosten und Öffnungszeiten.

Ein weiteres Schnelltest-Testzentrum eröffnet in der Grugahalle, Messeplatz 2, in Essen-Rüttenscheid. Das CTG Corona Testzentrum Grugahalle sei vom Essener Apotheker Peter Ricken initiiert worden, teilt das Presseamt am Dienstag mit.

Interessierte können sich dort am Mittwoch, 23. Dezember, von 9 bis 15 Uhr, und am Donnerstag, 24. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, auf das Coronavirus testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung sei nicht erforderlich. Die Kosten liegen bei 29,95 Euro je Schnelltest. Dieser werde medizinisch sicher unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt. Das Testergebnis stehe bereits nach 15 Minuten zur Verfügung - auf Wunsch direkt vor Ort.

Weiteres Schnelltest-Testzentrum in Essen-Stadtwald

An der Heisinger Straße 11 in Essen-Stadtwald hat ein privates Antigen-Schnelltest-Testzentrum der Firma MediCare Logistic UG eröffnet. Bürger haben dort die Möglichkeit, zum Preis von 39,90 Euro einen Corona-Antigen-Schnelltest machen zu lassen. Die Probe werde den Patienten mittels Mund-Nasen-Abstrich entnommen und anschließend ausgewertet.

Das Ergebnis sei nach 15 bis 30 Minuten per QR-Code oder Link in einer zugesandten Email abrufbar. Das Testzentrum ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, ebenso wie an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Interessierte können einen Termin online über die Website des Anbieters buchen. Mehr Infos auf covid-testzentrum.de/essen

