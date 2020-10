Corona in Essen: Wert kurz vor 50 – Problem für Reisende

Essen wird am Wochenende den kritischen Inzidenz-Wert von 50 überschreiten. Das kündigt Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen, am Freitag an. Damit werden nicht nur die Regeln für Privatfeiern im öffentlichen Raum verschärft. Zum Start der Herbstferien sind damit auch über Nacht die Reise-Pläne tausender Bürger akut gefährdet - besonders, was Reisen im Inland angeht. Denn die meisten Bundesländer haben in dieser Woche beschlossen, keine Gäste einreisen zu lassen, die aus so genannten Risikogebieten kommen – steigt hier der Inzidenzwert über 50, zählt Essen automatisch dazu.

Reisende benötigen jetzt häufig ein negatives Test-Ergebnis

Wer jetzt noch seinen Trip wie geplant antreten will, benötigt einen negativen Corona-Test, dessen Ergebnis beim Reisestart nicht älter als 48 Stunden sein darf. Weil es in Essen – anders als in anderen Städten – kein zentrales Test-Center gibt, müssen Bürger jetzt die Hausarzt-Praxen aufsuchen, um fristgerecht ein medizinisches Ergebnis zu bekommen – doch auch die Arztpraxen sind schon überlastet. Außerdem gehen zum Beginn der Herbstferien viele Mediziner jetzt selbst in die Ferien und schließen ihre Praxen.

Stadt erklärt: Darum können wir keine Patienten ohne Symptome testen

„Es gibt Regelungen zwischen Bund und Land sowie zwischen der Stadt Essen und der Kassenärztlichen Vereinigung, die wir nicht torpedieren können“, betont Silke Lenz. Entsprechend sei es der Kommune jetzt nicht möglich einzurichten, dass das Gesundheitsamt jetzt auch Bürger auf Corona testet, die keine Symptome zeigen.

Ganz davon abgesehen: Wer sich ohne Symptome testen lassen will, um reisen zu können, muss den Abstrich selbst bezahlen – die Kosten liegen zwischen 80 und 180 Euro pro Test. Unklar ist auch, ob das Resultat jeweils pünktlich vorliegt: Die Labore geben Wartezeiten zwischen einem und sieben Tagen an.