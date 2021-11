Corona in Essen: Unperfekthaus muss schon wieder schließen

Essen. Erst am 2. November hat das Unperfekthaus Essen wieder seine Pforten geöffnet. Wegen Corona „hagelt“ es Absagen, das Künstlerdorf schließt erneut

Das grassierende Coronavirus wirft Planungen vielerorts durcheinander – so auch im Unperfekthaus (UpH) in Essen. Erst Anfang dieses Monats hatte das Künstlerdorf am Limbecker Platz nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause geöffnet, Ende des Monats muss es schon wieder seine Pforten schließen. „Es hagelt Absagen von allem, was vorsichtig mal gebucht worden war“, meldet Gründer und Inhaber Reinhard Wiesemann.

Seit Montag, 29. November, nach nur gut drei Wochen sind die UpH-Pforten also wieder geschlossen. Gruppentreffen, Seminare, Weihnachtsfeiern oben im Club – das alles falle aus. Auch der geregelte Betrieb des renovierten Restaurants unten sei wegen der Umsatzeinbußen nicht mehr möglich.

Reinhard Wiesemann: „Es hagelt Absagen“

Wiesemann erinnert an die Philosophie des Unperfekthauses, die auf der Begegnung und dem Zusammenkommen von Menschen basiere. „Aber wenn in einer Gruppe ein paar Leute aus Angst vor dem Coronavirus nicht ausgehen, dann kommen alle nicht.“ Unten den aktuellen Bedingungen sei das Haus viel zu leer. Es weiter geöffnet zu haben, mache keinen Sinn.

Für den UpH-Gründer steht fest, dass das Künstlerdorf zumindest für den Rest des Jahres geschlossen bleibt. „Wir müssen so lange warten, bis die Leute wiederkommen.“

Die Konsequenzen für das UpH-Team: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, zu Entlassungen werde es nicht kommen. „Wir halten alle“, so Wiesemann.

