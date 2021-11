Corona in Essen: Das Robert Koch-Institut hat für Essen einen neuen Höchstwert gemeldet.

Pandemie Corona in Essen: Sprung bei Inzidenz, RKI meldet Höchstwert

Essen. Die Inzidenz in Essen ist auf einen Rekordwert geklettert. Erstmals seit Weihnachten 2020 liegt sie wieder über 230. Ein Elf-Monate-Vergleich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Essen einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag (26.11.) meldet, liegt der Wert aktuell bei 235,4 (Vortag: 205,5). Der bisherige Höchststand war vor elf Monaten erreicht worden, am ersten Weihnachtsfeiertag 2020 hatte das RKI die Inzidenz mit 232,9 angegeben. Der Inzidenzwert bildet die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab.

Im Elf-Monate-Vergleich fällt auf, dass Ende 2020 deutlich mehr Essenerinnen und Essener in Verbindung mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt wurden. Aktuell meldet die Stadt, dass 62 Bürgerinnen und Bürger stationär behandelt werden, davon 18 Personen auf Intensivstation. Vor elf Monaten lagen 138 Essener im Krankenhaus, 37 davon auf Intensivstation.

Corona in Essen: Nun sind deutlich mehr Jüngere infiziert

Auffällig ist mit Blick auf die Altersgruppen, dass vor einem Jahr ältere Menschen deutlich häufiger von einer Corona-Infektion betroffen waren, als jüngere. Zu Weihnachten war die Alterskohorte der Über-70-Jährigen am häufigsten betroffen (385 Menschen), es folgte die Gruppe der 50- bis 60-Jährigen (335) und danach die 30- bis 40-Jährigen (331).

Das hat sich grundlegend gerändert. Derzeit sind Kinder und Jugendliche (10 bis 19 Jahre) mit insgesamt 445 positiven Fällen in Essen am häufigsten von einer Corona-Infektion betroffen, es folgt die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen (407) und die 20- bis 29-Jährigen (381).

Der auffällige Altersunterschied zeigt, dass gerade die vulnerablen Gruppen durch eine Corona-Schutzimpfung mittlerweile besser vor dem Virus geschützt werden. Als Weihnachten 2020 die bis dato höchste Inzidenz ausgewiesen wurde, hatte die Impfkampagne in der Stadt noch gar nicht begonnen – los ging es in Altenheimen direkt nach den Feiertagen am 27. Dezember 2020. Im Seniorenstift Haus Berge wurden damals 180 Menschen das erste Mal gegen das Virus geimpft.

